Bei Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und Polizisten ist einem Beamten am Montagnachmittag der Kiefe gebrochen worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge, als Polizisten bei einer unangemeldeten Demonstration am Berliner Rosa-Luxemburg-Platz einschritten.



Der verletzte Beamte wurde nach Polizeiangaben in ein Krankenhaus gebracht. Eine Polizistin haben zudem Verletzungen an Armen und Beinen erlitten, sagte ein Polizeisprecher.