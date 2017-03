Pro-Europa-Demos in Berlin und Brandenburg - Tausende ziehen beim "March for Europe" durch Berlin

25.03.17 | 14:09 Uhr

Vor genau 60 Jahren wurde mit den Römischen Verträgen der Grundstein für die Europäische Union gelegt. Tausende Menschen demonstrierten aus diesem Anlass am Samstag für ein geeintes Europa - und um anti-europäischen Stimmen etwas zu entgegnen.



Tausende Menschen sind in Berlin zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge für die europäische Idee auf die Straße gegangen. 4.000 Teilnehmer folgten nach Angaben der Veranstalter am Samstag dem Aufruf verschiedener Vereine und Gewerkschaften, für ein geeintes und freies Europa und zugleich "gegen die Rückkehr zu Nationalismus, Abschottung und Konfrontation" zu demonstrieren.



Die Teilnehmer versammelten sich auf dem Bebelplatz und zogen zum Brandenburger Tor, wo auf einer Abschlusskundgebung symbolisch eine Wand aus Pappkartons eingerissen wurde. Wie in dutzenden anderen europäischen Städten war die EU-Fahne auf T-Shirts, Luftballons und Transparenten der gut gelaunten Teilnehmer allgegenwärtig. Die Veranstaltung blieb bis zum Nachmittag friedlich.



Am Sonntag (14 Uhr) werden erneut Tausende Demonstranten auf dem Gendarmenmarkt erwartet. Dazu aufgerufen hat die Bürgerinitiative "Pulse of Europe" (PoE).

Mehr zum Thema Do 23.03.2017 | 22:15 | Stilbruch Generation Erasmus geht auf die Straße Sie treten für ein geeintes, freies Europa auf die Straße: Die Generation Erasmus will Europa nicht den Populisten und Nationalisten überlassen. Für das kommende Wochenende sind gleich zwei große Veranstaltungen geplant.



Pro-Europa-Demos in zahlreichen Städten

Auch in Rom, der "Gründungsstadt" des vereinten Europas, und anderen Städten in verschiedenen Ländern sind Menschen auf die Straße gegangen. Die PoE-Demonstration am Sonntag wird zum siebten Mal in Berlin veranstaltet. Das Ziel ist das gleiche wie beim "March for Europe": Die Demonstranten wollen den lauter gewordenen anti-europäischen Stimmen etwas entgegensetzen. Innerhalb weniger Monate haben sich rund 60 Städte in insgesamt acht Staaten der Initiative angeschlossen, darunter der EU-Hauptsitz Brüssel. Für Sonntag hoffen die Initiatoren in Berlin auf 5.000 Teilnehmer. Am vergangenen Sonntag waren es bei Dauerregen 2.000 Menschen.

Kundgebung auch in Potsdam

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke würdigte die Europäische Union (EU) am Samstag als "einzigartiges Friedensprojekt". Anlässlich der Feiern zu ihrem 60. Gründungsjubiläum sagte der SPD-Politiker, die EU müsse bewahrt und weiterentwickelt werden. Die Entwicklung des Bundeslandes Brandenburg seit 1990 sei maßgeblich durch EU-Fördermittel in Höhe von rund 10 Milliarden Euro vorangekommen, so Woidke.



Auch in Brandenburgs Landeshauptstadt Potsdam wollen sich am Sonntag Demonstranten zur pro-europäischen Kundgebung des "Pulse of Europe" treffen.

Sendung: Inforadio, 25.03.2017, 14.00 Uhr