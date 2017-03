Michael Müller in der russischen Hauptstadt

Nach Jahren ohne viel Kontakt sei es ihm gelungen, die Partnerschaft wieder etwas zu beleben, sagte der SPD-Politiker am Donnerstagmorgen dem rbb. "Es ist wirklich so, dass wir in den letzten sechs bis sieben Jahren kaum Kontakt auf der politischen und der Verwaltungsebene hatten", so Müller im rbb-Inforadio.

Gerade in Zeiten internationaler Spannungen sei es aber wichtig, dass die Menschen im Kontakt und im Gespräch blieben. Dazu gehöre, die Verbindung zu Partnern und Freunden in anderen Städten mit gegenseitigen Besuchen zu halten und zu verabreden, wie man wieder enger zusammenrücken kann, so Müller.

Im Gespräch mit Moskaus Oberbürgermeister Sergei Sobjanin habe er Gemeinsamkeiten zwischen Berlin und Moskau entdeckt, so Müller. "Natürlich beschäftigt ihn, genauso wie mich, die Frage der Stadtentwicklung. Moskau wächst ja noch dynamischer und schneller als Berlin." Die Themen Mobilität, Wohnen, Gesundheitsversorgung und Bildung spielten in Moskau eine ähnliche Rolle wie in Berlin. "Wir haben verabredet, dass zwischen den Wohnungsbaugesellschaften ein Austauch stattfinden soll und natürlich auch wieder ein kultureller Austausch". Müller betonte, Sobjanin habe sich viel Zeit für ihn genommen und er sei "hervorragend aufgenommen worden".