Reportage | Drei syrische Flüchtlinge wollen zurück - und dürfen nicht - Das Leben steht auf Pause

13.03.17 | 20:34 Uhr

Im Sommer 2015 floh Mervan mit seiner Frau und seinem Cousin aus Syrien nach Berlin. Doch ihr Leben hier besteht nur aus Warten - deshalb wollen sie zurück in eine Region, die von Terroranschlägen gezeichnet ist. Doch der deutsche Staat lässt sie nicht. Viktoria Kleber hat die Flüchtlinge über Monate hinweg begleitet.

Es ist früher Nachmittag Ende März 2016. Alvin, ihr Mann Mervan und sein Cousin Khalil machen mal wieder das, was sie so oft machen: abhängen. Sie sitzen auf einer Holzbank vor der Turnhalle in Berlin-Pankow in der Fritz-Reuter-Straße. Sie reden, sie rauchen. Seit sieben Monaten ist die Turnhalle ihr Zuhause, das sie mit 200 anderen Geflüchteten teilen. Alvin zeigt Fotos: Jeder kleine Trakt besteht aus einem Hochbett, einem Tisch, zwei Stühlen. Für mehr ist kein Platz. Nur Laken trennen die einzelnen Kabinen voneinander. Vor allem nachts sei es extrem laut, erzählt Alvin. "Mervan und ich müssen uns ein kleines Bett teilen. Manchmal steht er nachts auf, damit ich mehr Platz habe und schlafen kann. Er legt sich dann tagsüber hin." Alvin ist 20 und hochschwanger. Es mangelt hier nicht nur am Schlafplatz für sie, es gibt auch keine Küche. Zwei Badezimmer und zwei Toiletten stehen für alle zur Verfügung. Die Geduld ist auch bei Khalil am Ende. "Seit sieben Monaten tut sich nichts. Wir bekommen keine bessere Unterkunft. Und für uns ist es unmöglich eine Wohnung zu finden. Es bewegt sich nichts." Denn einen Asylbescheid haben die drei noch nicht bekommen. Doch solange der Asylantrag nicht bewilligt ist, dürfen sie keinen Sprachkurs besuchen und auch nicht arbeiten. Früher war Mervan als Heizungsmonteur und Khalil als Konditor tätig.

rbb Fernsehen - Die Rückkehrer Die Abendschau berichtet in einer Serie vom 13.3. bis 17.3. über Alvin, Mervan und Khalil.



Weg aus dem vermeintlichen Paradies

Alle drei kommen ursprünglich aus Hassaka, einer Stadt im Osten von Syrien. Als der Krieg beginnt, ziehen sie zunächst mit ihren Familien in den Nordirak, in die autonome Region Kurdistan. Später wagen die drei den Weg nach Deutschland. Ein Schlepper lockt sie mit vielen Versprechungen, heute schüttelt Mervan den Kopf darüber, wie naiv sie waren, als sie aufgebrochen sind. "Sie sagten, dass ich nach Deutschland kommen muss und dass es für Flüchtlinge super ist. Es gibt schöne Wohnungen, Arbeit und wenn man sich ein bisschen anstrengt bekommt man ein schnelles Auto." Doch statt dem vermeintlichen Paradies landeten sie in der Massenunterkunft, zur Untätigkeit verdammt. Nun wollen sie wieder weg - zurück in den Nord-Irak. Eine Region, über die das Auswärtige Amt schreibt: "Wegen der weiter bestehenden Gefahr von Terroranschlägen wird von nicht notwendigen Reisen in die Region abgeraten."

Alvin, Mervan und Khalil machen sich auf den Weg zum Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in der Bundesallee in Berlin. Hier wollen sie sich über eine mögliche Rückkehr beraten lassen. Alvin ist der treibende Motor. "Es ist für mich sehr wichtig, dass das jetzt alles schnell geht. Ich möchte vor der Geburt meines Kindes noch nach Kurdistan. Denn ich habe hier niemanden, der mir helfen kann."

Alvin, ihr Mann Mervan und sein Cousin Khalil haben viel Zeit auf der Bank vor der Unterkunft verbracht

Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten unterstützt Geflüchtete, die zurück in ihre Heimatländer wollen. Für eine legale Ausreise brauchen sie Reisepässe, ein offizielles Ausreise- und Einreisedokument. Wer das nicht hat, kann nur illegal ausreisen - die Schlepper verlangen dafür rund 2.000 Euro pro Person. Gleich zu Beginn des Gesprächs macht Hannelore Thoelldte klar: Wenn die drei in den Nordirak zu ihren Familien wollen, sind auch Dokumente von der kurdischen Regionalverwaltung nötig - damit sie in Kurdistan einreisen können. Mervan weiß, diese Papiere sind sehr schwierig zu bekommen. Und schwanger darf Alvin das Flugzeug nicht betreten. Eine Rückkehr vor der Geburt kommt also nicht in Frage. Ein paar Tage danach ist Alven im Krankenhaus. Sie hat Wehen bekommen, vier Wochen vor dem Termin. Im Flur geht Mervan mit ihr noch ein paar Schritte. Dann geht alles ganz schnell. Nach sechs Stunden ist der kleine Ahmad auf der Welt - geboren am 22. April 2016 - benannt nach seinem Großvater, Mervans Vater. In ihrer Heimat wäre jetzt die ganze Familie zu Besuch im Krankenhaus. Hier kommt zumindest Mervans Cousin Khalil vorbei.

Der lange Weg zu den richtigen Dokumenten

Als der kleine Ahmad sechs Wochen alt ist, machen sich Mervan und Khalil erneut auf den Weg zum Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten. Doch hier warten keine guten Nachrichten auf sie. Um die Ausreise zu genehmigen, so erklärt der Übersetzer, brauchen sie von der autonomen Region Kurdistan im Irak noch mehr Papiere. Und auch die Beantragung eines Reisepasses für den kleinen Ahmed ist schwierig. Der Übersetzer erklärt das Verfahren: "Ihr müsst eure syrischen Personalausweise erst übersetzen lassen. Dann müsst ihr die Übersetzung beglaubigen lassen. Mit der Beglaubigung könnt ihr dann eine Geburtsurkunde beantragen und damit könnt ihr dann wiederum einen Reisepass für das Kind beantragen." Für Mervan und Khalil ist das eine Mammut-Aufgabe. Der Termin bringt Frust. Die beiden rufen einen Freund der Familie in Kurdistan an. Am Telefon bitten sie ihn um Rat. Er weiß, dass die Familie all ihr Geld gesammelt hat, um die drei auf die Flucht zu schicken. Er mahnt Mervan und Khalil sich zusammenzureißen. Das Leben in Kurdistan sei auch nicht einfach. Sie sollen die Familie jetzt nicht enttäuschen. Beide versprechen nochmals darüber nachzudenken.

Vor dem Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten in der Bundesallee

Vier Monate später, im Oktober 2016, ist Khalil noch unentschlossen. Es fehlen immer noch Dokumente und Papiere. Doch Mervan und Alvin wollen definitiv zurück. Alvin sagt, es sei in der Unterkunft mit dem kleinen Ahmed noch schwieriger geworden. "Nachts wacht Ahmed ständig auf, weil die anderen Kinder schreien und dann schreit er und weckt wieder andere. Ich bin jede Stunde wegen ihm wach und gehe raus." Eineinhalb Jahre sind Mervan und Alvin nun in Deutschland. Seit rund einem Jahr versuchen sie zurückzukehren. Inzwischen wohnen sie in einem Hostel, doch mit den Papieren geht es nur schleppend voran. Wenn sie irgendwann zurück in ihrer Heimat sind, wollen Mervan und Alvin vor allem eines: Über die Situation in Deutschland aufklären - wie es wirklich für Flüchtlinge ist. Sie wollen, dass sich andere in ihrer Situation nicht den leeren Versprechungen der Schlepper hingeben und sich falsche Hoffnungen machen.