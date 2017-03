Brandenburgs Finanzminister Christian Görke (Linke) hat vor dem drohenden Abbau hunderter Arbeitsplätze bei einer Bundeseinrichtung in Brandenburg/Havel gewarnt. In einem Brief an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) forderte er laut einer Mitteilung vom Freitag, die Schließung der Zentralen Zulagenstelle für Altersvermögen zu verhindern. Allein in Brandenburg/Havel seien rund 900 Menschen tätig, weitere 500 in einer Außenstelle in Berlin.



"Zum einen gilt es, die Arbeitsplätze zu erhalten und zum anderen sollte diese effizient arbeitende Behörde auch aus fachlicher Sicht erhalten werden", sagte Görke. "Ich werde alles dafür tun, dass der Behördenstandort Brandenburg an der Havel nicht geschwächt wird."