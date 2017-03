Der Berliner SPD-Fraktionsvorsitzende, Raed Saleh, zieht nach 100 Tagen rot-rot-grüner Koalition eine selbstkritische Bilanz. Der Start sei nicht schön gewesen, sagte Saleh am Freitag im rbb. "Der Start war mehr als verbesserungsbedürftig, aber das ist auch, weil drei neue Partner miteinander koalieren", erklärte Saleh. Die drei Partner hätten zuvor in einer ganz anderen Rolle zueinander gestanden: Linke und Grüne in der Opposition, die SPD in der Regierung.

Hinsichtlich der Fertigstellung des Flughafens BER zeigte sich Saleh vorsichtig optimistisch. Es seien Strukturänderungen getroffen worden, sagte Saleh im Radioeins-Interview. "Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass diese Strukturänderungen jetzt endlich wirken." Der Zustand am BER sei wirklich peinlich, so Saleh weiter. Nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland herrsche Unverständnis über die Zustände am BER. "Wir haben da nicht nur viele Nerven, sondern auch viel, viel Geld verloren."

Eine der großen Aufgaben der Koaliton ist für Saleh, die soziale Spaltung Berlins zu überwinden. "Die Stadt muss zusammenhalten, sie muss solidarischer werden", so Saleh.

Den Vorwurf, die Koalition betreibe Klientelpolitik für Radfahrer, wies Saleh zurück. Die SPD habe nicht nur die Radfahrer, sondern auch die Fußgänger und Autofahrer im Blick.