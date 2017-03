Audio: Inforadio | 17.03.2017

Interview | 100 Tage Rot-Rot-Grün - Scheeres will Kita-Zusatzkosten per Gesetz begrenzen

17.03.17 | 08:12 Uhr

Sprachkurse oder Bio-Essen kosten in Kitas häufig extra. Pro Monat können in bestimmten Fällen bis zu 400 Euro zusammenkommen. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) will nun gesetzlich gegen übermäßige Zusatzbeiträge an Kindertagesstätten vorgehen.

rbb: 100 Tage Rot-Rot-Grün, Frau Scheeres, nehmen Sie die Situation anders wahr als in der Großen Koalition, in der Sie auch schon Senatorin waren? Sandra Scheeres: Ja, es ist schon eine andere Atmosphäre und der Punkt ist einfach, dass wir größere Schnittmengen haben, was bestimmte Themenfelder angeht. Die Stimmung ist eigentlich ganz gut, und es macht mir Spaß, mit den Kollegen der Linken und der Grünen zusammen zu arbeiten.

Nun wird gerade Rot-Rot-Grün beobachtet, weil ja in diesem Jahr auch Bundestagswahl ist. Spüren Sie als Bildungssenatorin einen Druck? Im Moment empfinde ich keinen Druck. Der Vorteil ist ja, dass ich bereits fünf Jahre Senatorin war und dass ich meine Projekte fortführen und neu anstoßen kann. Deswegen ist der Druck bei mir nicht da. Wir haben große Themen, wie das der wachsenden Stadt, wo wir vor großen Herausforderungen stehen. Da ist dann eher der Druck, mithalten zu können, die wachsende Stadt, den Ausbau von Kita-Plätzen oder viele neue Schulplätze zu schaffen. Es ist eher ein Druck, den ich mir selbst setze, um schnell voran zu kommen.

Auf einen dieser Aspekte möchte ich eingehen. Sie sind ja SPD-Politikerin. Beim Stichwort Bildung und soziale Gerechtigkeit beschäftigt Sie auch das Thema Kinderarmut. Fast jedes dritte Kind in Berlin lebt von Sozialleistungen. Wie wollen Sie die Lage dieser Kinder verbessern? Das ist eine sehr problematische Situation. Die Vorstellung, jedes dritte Kind lebt in Armut und wir sind zudem die 'Stadt der Alleinerziehenden'. Viele Frauen sind alleinerziehend und geraten dadurch auch in eine Armutssituation. Hier sehe ich eine besondere Herausforderung, nämlich gerade diese Familien zu unterstützen und diesen Kindern und Jugendlichen bestimmte Zugänge zu eröffnen. Den Familien Teilhabe zu ermöglichen: am Bildungssystem, dass diese Familien einen Kita-Platz bekommen, die Ganztagsschule in Anspruch nehmen können, all diese Dinge. Aber ich sehe auch die finanzielle Situation von diesen Familien und gerade auch von Alleinerziehenden. Deshalb war es richtig, dass wir uns als Land Berlin stark gemacht haben für die Verbesserung des Unterhaltsvorschusses. Dass die Familien über einen längeren Zeitraum – bis zum 17. Lebensjahr – Unterhaltsvorschuss erhalten und dass der Zeitraum des Vorschusses nicht mehr auf 27 Monate beschränkt ist.

Sie haben gesagt, es geht um Teilhabe. Was das Thema Chancengleichheit angeht, da sagen manche Eltern, die Ungleichheit fängt aus ihrer Sicht schon in den Kitas an. Denn Familien mit mehr Geld, können Extra-Angebote für ihre Kinder finanzieren. Das hat manchmal den Umfang von 200 bis 300 Euro im Monat. Das kann dann Musikunterricht sein oder zusätzliches Personal für eine zweisprachige Erziehung. Wie wollen Sie damit umgehen? Der richtige Schritt: Unsere Politik ist, dass Bildung nichts kosten darf, von der Kita bis zur Hochschule. Ab 2018 werden die Eltern keine Kita-Beiträge mehr zahlen müssen. Das ist die gute Nachricht. Wir sind das erste Bundesland, das diesen Weg geht. Aber, was ich nicht in Ordnung finde und wo ich einen Riegel vorschieben werde, ist, dass Zusatzbeiträge in hohen Größenordnungen genommen werden können. Wir haben das Berliner Bildungsprogramm, und wenn Dinge darüber hinaus angeboten werden, kann man darüber reden, einen Betrag zu nehmen, aber was wir im Alltag erleben, dass bis zu 400 Euro Zusatzbeiträge genommen werden, das kann es nicht sein. Wir werden Regelungen treffen, um das zu verhindern. Denn auf der einen Seite führen wir die Beitragsfreiheit ein und auf der anderen Seite wird ein Türchen geöffnet, wo über anderen Weg, Beiträge eingenommen werden. Das werde ich verhindern. Da sind wir in der Entwicklung eines Gesetzesentwurfs dazu.

Sie sagen, Sie wollen Regelungen treffen. Wo wollen Sie denn die Grenze für solche Zusatzbeiträge ziehen, bei einem bestimmten Betrag? Als erstes werden wir jetzt ein Gesetz auf den Weg bringen, dass ich die Möglichkeit habe, hier Grenzen zu setzen. Es gibt jetzt schon Regelungen, es gibt eine transparente Liste für die Eltern, wo beschrieben ist, für welche Leistungen Zusatzbeiträge erlaubt sind. Was die Höhe angeht, da gibt es im Moment keine Grenzen in dem Sinne. Es sind inhaltliche Grenzen gesetzt. Das wird das Thema sein, über das wir uns unterhalten werden.

Sie wollen in dieser Legislaturperiode 30.000 neue Kita-Plätze schaffen. Wie bekommen Sie die dazu nötigen Erzieherinnen? Das Thema Ausbau der Kita-Plätze war in den letzten fünf Jahren für mich ein Schwerpunkt. Da ist es uns gelungen, schon über 30.000 Kita-Plätze zu schaffen. Mir ist es wichtig, dass viele Kinder die Kitas besuchen. Aber auch das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Deshalb wollen wir weitere 30.000 Kita-Plätze schaffen und nehmen hier 200 Millionen Euro in die Hand. Aber wir brauchen auch Personal, wir arbeiten hier mit Erzieherinnen. Die Ausbildungskapazitäten weiten wir aus. Wir hatten sie ja schon verdoppelt, aber wir werden sie weiter ausweiten. Was wir auch ermöglichen, ist, dass artverwandte Berufe, wie zum Beispiel Logopäden, Kunsttherapeuten, Heilpädagogen auch in Kitas arbeiten können. Wir gehen sozusagen in die Breite aber auf dem qualitativen Niveau und wir führen auch wieder einen "Berlin-Tag" Anfang Mai durch, wo wir nicht nur potentielle Lehrkräfte einladen, sondern auch Erzieherinnen oder artverwandte Berufe, die sich anschauen können, wo wir Kräfte benötigen. Bewerbungen sind gerne gesehen.

Diesen "Berlin-Tag" gibt es schon für die Lehrer. Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Sie es schaffen werden, zum neuen Schuljahr im Sommer die nötigen Lehrer zu finden? Das sind allein rund 300 bis 400 Grundschullehrer, die da benötigt werden. Wir haben zum Beispiel jetzt im Januar 1.000 Lehrkräfte wieder eingestellt. Irgendwie ist das ein bisschen untergegangen, weil das anscheinend in den letzten Jahren sehr gut geklappt hat. Wir werden zum Sommer weitere 1.200 Lehrkräfte einstellen. Wir werben im Land Berlin, dass wir die Absolventen hier halten wollen. Aber natürlich auch in anderen Bundesländern. Das ist eine große Herausforderung, die Stadt wächst und wir haben jedes Jahr mehr Schülerinnen und Schüler in unserem Schulsystem. Bis jetzt hat es geklappt. Wir haben viel zu tun. Ich bin zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.

Unter den Lehrern werden wohl auch dieses Jahr wieder viele Quereinsteiger sein. Viele von ihnen landen in Brennpunktschulen, wo sie dann mit geballten Problemen konfrontiert sind und als Quereinsteiger gleichzeitig noch ihre Ausbildung samt Prüfungen parallel absolvieren müssen. Welche Hilfe geben Sie ihnen? Zum einen möchte ich sagen, für mich ist es ganz klar, dass wir zuerst ausgebildete Lehrkräfte einstellen. Wir waren immer schon in der Situation in Berlin, dass wir Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger eingestellt haben. Das sind Menschen mit einem abgeschlossenen Studium in Fächern der Berliner Schule. Die sind dann im berufsbegleitenden Vorbereitungsdienst. Wenn sie diesen absolviert haben, sind das ausgebildete Lehrkräfte. Für mich ist das kein Teufelswerk. Ich finde, das wird immer sehr hoch und heiß diskutiert. Aber wenn sie mal mit den Schulen selber reden, finden die das ziemlich gut, wenn sie eine Künstlerin, einen Musiker in der Schule haben oder einen Diplom-Sportmenschen, der in der Schule tätig ist.

Das ist kein Teufelswerk, aber es ist ein sehr hohes Pensum für die Menschen, die das machen, parallel arbeiten und das Referendariat absolvieren mit samt Prüfungen. Ja, aber das sind auch Menschen, die es gewohnt sind, zu arbeiten. Sie haben eine Berufsausbildung, sie werden unterstützt, sie verdienen auch mehr Geld als Referendare. Alle, die sich auf diesen Weg begeben, wissen, dass sie im Unterricht tätig sind, aber sie bekommen auch das entsprechende Gehalt. Wichtig ist, dass wir die Quereinsteiger gut begleiten. Für mich ist es als Senatorin wichtig, dass wir die Lehrkräfte finden und das ist uns in den letzten Jahren gelungen. Für mich ist es nicht die Alternative, die Klassengrößen zu erhöhen oder dass die Bestandslehrer mehr arbeiten müssen. Deshalb müssen wir mehrgleisig fahren. Aber die Unterstützung ist wichtig für die Quereinsteiger. Aber nochmal: Als erstes sehen wir die ausgebildeten Lehrkräfte, die auf dem Markt sind.

Sie bekommen immer wieder eine Art Zeugnis in Form von Bildungsvergleichen - vor kurzem von der Bertelsmann-Stiftung. Danach liegen Berliner Schüler häufig hinter denen anderer Bundesländer zurück bei ihren Kompetenzen im Lesen oder Mathematik. Wie wollen Sie sie besser fördern? Zum einen nehmen wir diese Ergebnisse sehr ernst. Aber ich muss an dieser Stelle auch sagen, dass man das Land Berlin nicht vergleichen kann mit einem Land wie Baden-Württemberg oder Bayern. Wenn man mal ganz genau hinschaut, haben wir eine Inklusions- und Integrationsquote von 60 Prozent und wenn Sie nach Bayern schauen, sind das 20 bis 30 Prozent. Diese Kinder werden mitbewertet, mitbetrachtet und wir haben einen hohen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in den Klassen. Oder die Flüchtlingskinder sind in unseren Klassen. All diese Sachen müssen berücksichtigt werden. Aber dass wir eine solche Schülerschaft haben, bedeutet ja, dass sie eine besondere Unterstützung benötigen. Deswegen haben wir bestimmte Personalschlüssel an unseren Schulen, das Bonusprogramm, flexible Mittel, die wir den Schulen zur Verfügung stellen. Das dauert einfach und wir müssen auch schauen, wie sind denn diese Kinder an unseren Schulen gestartet, mit welchem Sprachstand? Dass wir hier viel zu tun haben und uns nicht zurücklehnen können, ist klar. Wir werden eine Qualitätsoffensive starten und weiter die Qualität ausbauen. Das wird für uns ein wesentliches Thema sein neben dem Ausbau der Kita- und der Schulplätze. Und das Fachpersonal ist für uns ein wichtiges Thema.

Qualitätsoffensive – können Sie dazu etwas mehr sagen, soll da noch mehr Personal in die Schule oder wie kann man sich das vorstellen? Ein Punkt ist zum Beispiel, dass wir noch mehr in die Schulen hineinschauen. Ich hab ein datenbasiertes System entwickeln lassen, wo wir sehen können, wie sieht das aus mit den Lehrergebnissen, mit den Schulabschlüssen und andere Themen. Dass wir schneller den einzelnen Stand der Schulen sehen und dann bestimmte Hilfestellungen anbieten können. Wir haben gerade, was Unterstützungsangebote angeht, in den letzten vier Jahren sehr viel in die Schulen investiert. Oder unsere große Schulstrukturreform: Dass wir die integrierte Sekundarschule und das Gymnasium haben und den entsprechenden Personalschlüssel auf den Weg gebracht haben. All das war ja sehr viel Geld, das wir in die Schule hineingegeben haben. Aber wir müssen gucken, wie können wir gezielter unterstützen? Aber wenn man in die Schule hineinschaut, muss man auch hinterfragen, was ist denn mit dem Geld passiert, was ist passiert mit den zusätzlichen Sprachfördermitteln, was ist erreicht worden und wie kann man den Unterricht verbessern? Das sind Themen mit denen wir uns beschäftigen werden.

Ein weiteres großes Thema, mit dem Sie sich schon lange beschäftigen, ist die Schulsanierung. Allein die dringendsten Sanierungen in den nächsten Jahren haben einen Umfang von 1,6 Milliarden Euro. Wie wollen Sie vorgehen, um das nach und nach abzuarbeiten? Ja, hier habe ich ein Thema übernommen, für das ich nicht zuständig bin. Aber wenn man sich die Situation anschaut, dass wir einen starken Sanierungsbedarf haben und die wachsende Stadt, dann muss ein Ende sein, mit dem Hin-und Herschieben von Verantwortung. Aus diesem Grund haben wir einen Gebäude-Scan durchgeführt. Das war der Wunsch der Eltern und der Schulen, dass endlich mal transparent ist, wo und an welcher Schule welcher Sanierungsbedarf besteht und in welcher Höhe. Hier haben wir Kriterien erarbeitet, was letztendlich erfasst wird. Das ist durchgeführt worden, und hier ist ein Volumen von 1,6 Milliarden Euro herausgekommen. Das wird in den nächsten Jahren angegangen. Die Koalition hat ganz klar gesagt, dass wir 5,5 Milliarden Euro für den Schulneubau und die Sanierung in den nächsten zehn Jahren zur Verfügung stellen werden. Und die 1,6 Milliarden sind ein Teil davon. Die Bezirke wissen genau, was sie anmelden müssen. Aber die Eltern haben auch eine Transparenz und erfahren, warum steht meine Schule auf Priorität zwei und nicht auf eins. Das ist wichtig und dass wir genau wissen, worüber wir reden und was zu tun ist.

Und die Bezirke sind eigentlich zuständig? Weil Sie gerade sagten, Sie sind nicht ursprünglich zuständig für dieses Thema. Ich bin für die inneren Schulangelegenheiten zuständig, nämlich für die Lehrereinstellungen und andere Themen und die Bezirke sind zuständig, die Schulen zu sanieren, Schulen zu bauen. Aber wir sind uns auch einig, bestimmte Strukturen zu verändern. Wir wissen, dass wir in Zukunft 30 neue Schulen bauen müssen und wir überlegen uns auch eine neue Struktur, dass diese neuen Schulen in der Landesverantwortung gebaut werden, dass man sozusagen eine neue Landesstruktur schafft, aber auch größere Sanierungsmaßnahmen zentralisiert werden.

Was wollen Sie diese neue Landesgesellschaft an den Start bringen? Wir überlegen im Moment, welche Form diese Landesgesellschaft haben wird. Ob das über eine Wohnungsbaugesellschaft oder über einen anderen Weg stattfinden wird. Aber unabhängig davon haben wir uns Hamburg und München angeguckt. Auch wenn wir uns jetzt entscheiden, diese Landesstruktur zu schaffen, wird es auch auf jeden Fall zwei Jahre dauern. Die Bezirke wissen auch, dass sie sich nicht zurücklehnen können und warten, bis diese Struktur da ist. Es muss jetzt ganz normal weitergearbeitet werden und dann wird es einen Übergang in eine neue Struktur geben.

Wann werden aus Ihrer Sicht alle Kinder in sanierten Schulen lernen können? Wie gesagt, wir haben uns vorgenommen, in den nächsten zehn Jahren alle Schulen anzupacken. Aber es ist auch gut, dass wir den baulichen Unterhalt erhöht haben. Die Problematik war immer da. Man hat eine Schule angepackt und dann nach zehn Jahren ist hinten raus wieder ein Sanierungsstau entstanden. Deshalb gibte es hier eine Erhöhung des baulichen Unterhalts. Deshalb hoffen wir, dass nicht wieder ein Stau entstanden sein wird, wenn wir dann alle Schulen durchsaniert haben.

Vielen Dank für das Gespräch!



Das Interview führte Kirsten Buchmann für Inforadio.

rbb|24-Speeddating: Schnelle Fragen an Sandra Scheeres Wie viele Ihrer Senatskollegen duzen Sie? Fast alle. Wenn Sie ein Kind wären – welche Berliner Schule würden Sie gern besuchen? Eine Eliteschule des Sports oder eine Integrierte Sekundarschule. Welche Wahl würden Sie für Ihre Kinder treffen – Oberschule ab der 5. oder ab der 7. Klasse? Ich finde das Berliner System gut, so lange wie möglich in der Grundschule zu sein, also bis zur sechsten Klasse. So haben wir das auch privat gehandhabt. Wenn Sie einen freien Abend haben – Tanzen oder Kino? Tanzen. Wenn Sie in den Urlaub fahren: Asien oder Ostsee? Mit meiner Familie Ostsee, und früher ohne Kinder bin ich gern in asiatische Länder gereist. Wenn Sie eine Zeitreise unternehmen könnten: In welchem Jahr würden Sie gern auf Berlin blicken? Ich würde gern in die Zukunft schauen, weil Berlin eine spannende Stadt ist und hier sehr viel entsteht. In sechs Jahren bin ich... ...politisch aktiv. In zehn Jahren sind alle Berliner Schulen... ...hoffentlich saniert. Und wir haben viele neue Schulplätze geschaffen.