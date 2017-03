Sieben Jahre nach der Einführung der Integrierten Sekundarschule in Berlin hat Bildungssenatorin Scheeres ein positive Zwischenbilanz gezogen. Eine Studie sieht jedoch Verbesserungsbedarf - insbesondere was die Chancengleichheit angeht.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hat eine positive Zwischenbilanz der Schulstrukturreform in Berlin gezogen. "So wurde zum Beispiel die Anzahl der Schulen mit einem hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern, die aufgrund sehr schwacher Leistungen und ihres soziokulturellen Hintergrunds geringere Aussicht auf Bildungserfolg haben, reduziert", lobte Scheeres am Mittwoch bei der Vorstellung einer Studie zu dem Thema.



Wissenschaftler, die die 2010 vom damaligen rot-roten Senat initiierte Reform begleitet haben, sehen hingegen noch Nachbesserungsbedarf: Zwar sei die Zusammenlegung von Haupt-, Real- und Gesamtschulen strukturell gelungen, hieß es von ihnen am Mittwoch. Das Hauptanliegen der Reform - die Chancengleichheit der Berliner Schüler zu steigern - sei durch die Reform jedoch noch nicht verwirklicht. In einer Studie kommen sie zu dem Schluss, dass Schüler mit einem "ungünstigeren familiären Hintergrund" nach wie vor seltener aufs Gymnasium oder eine Schule mit eigener Oberstufe gehen als andere.