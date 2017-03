Um den steigenden Bedarf an Schulplätzen zu decken, will Berlin in den nächsten Jahren 42 Schulen neu bauen. Wie aus einer Liste der Senatsverwaltung für Bildung hervorgeht, die am Mittwoch veröffentlicht wurde , sollen neue Gebäude für 28 Grundschulen, ein Gymnasium und 13 Integrierte Sekundarschulen (ISS) errichtet werden.

Berlin will in den nächsten drei Jahren zudem 1,6 Milliarden Euro in die Sanierung von Schulen stecken, gab die Bildungsverwaltung ebenfalls am Mittwoch bekannt. Hier handelt es sich zunächst einmal um die besonders dringenden Fälle. In diesem Jahr sollen laut Senatorin Sandra Scheeres (SPD) rund 300 Millionen Euro dafür zur Verfügung stehen.



In Steglitz-Zehlendorf ist der Sanierungsbedarf demnach am größten - fast 343 Millionen sind hier nötig, um alle Schulen zu sanieren. Danach folgen Tempelhof-Schöneberg (231 Mio. Euro) und Spandau (193 Mio. Euro). Am wenigsten sanieren müssen Charlottenburg-Wilmersdorf (38 Mio.), Lichtenberg (45 Mio.) und Neukölln (48 Mio.). Sein Bezirk habe seit vielen Jahren die Priorität auf Schulen gelegt, begründet das der Bildungsstadtrat in Neukölln, Jan-Christopher Rämer.

Scheeres sagte, es würde jetzt "gerecht" in den Bezirken investiert, nicht nur in denen mit dem größten Bedarf. "Unser Ziel muss es doch sein, Anreize zu schaffen, dass sich die Bezirke positiv auf den Weg bringen", begründete dies Scheeres. "Da fände ich es fatal - zum Beispiel in Bezug auf Neukölln oder Lichtenberg - wenn die, dadurch dass sie sich in den letzten Jahren Mühe gegeben haben, jetzt Nachteile haben."

Insgesamt, so hieß es am Mittwoch, sind rund 3,9 Milliarden Euro für alle Sanierungsarbeiten in den Schulen nötig. Im Internetseite veröffentlichte die Senatsverwaltung eine Übersicht, wie viel Geld in welche Schule investiert werden soll.