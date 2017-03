Rund 60 Fertighäuser sollten in Berlin für Flüchtlinge gebaut werden. Weil aber immer weniger Menschen kommen, wurde die Zahl reduziert. Jetzt sind es noch gut 30 Unterkünfte - und in denen sollen später mal alle Berliner wohnen können. Dann auch ohne Zaun.

In die für Flüchtlinge gebauten Fertighaus-Wohnblöcke sollen nach Ansicht von Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) möglichst schnell auch andere Berliner einziehen. "Ich wünsche mir, dass die Wohnungen in den Fertighäusern ganz normale Wohnungen werden für alle Menschen, nicht nur für Geflüchtete", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Ziel müssten interkulturelle und generationsübergreifende Wohnprojekte mit bezahlbarem Wohnraum sein. Ursprünglich sollten Fertighaus-Wohnblöcke für jeweils mehrere Hundert Flüchtlinge an 60 Stellen in der Stadt gebaut werden. Wegen der zurückgegangenen Flüchtlingszahlen sind nach Angaben vom Januar noch 32 der sogenannten modularen Unterkünfte geplant. Zehn baut der Senat, weitere die Wohnungsbaugesellschaften. Das erste Fertighaus wurde Ende Januar bezogen. Viele der Neubauten werden nach einem Sonderbaurecht errichtet. Zu Beginn dürften daher nur Flüchtlinge dort wohnen, erklärte Breitenbach. So schnell wie möglich solle das aber geändert werden.

In Marzahn-Hellersdorf sind am Donnerstag die ersten von rund 300 Menschen in die neu gebaute "modulare Unterkunft für Flüchtlinge" eingezogen. Bisher lebten die Menschen dichtgedrängt und ohne Privatsphäre in Turnhallen in Steglitz-Zehlendorf.

Die Fertighäuser fielen in vielen Wohngebieten überhaupt nicht auf, sagte die Senatorin. "Im Prinzip ist das die Platte." Allerdings würden sie derzeit noch eingezäunt, was sie dann doch wieder von der übrigen Wohnbebauung abgrenze. "Das Landeskriminalamt möchte das aus Sicherheitsgründen so. Und das ist leider auch noch nötig", sagte Breitenbach. Die Flüchtlinge müssten auch in Berlin geschützt werden.



Auf einen Flüchtlingsandrang wie im zweiten Halbjahr 2015 wäre Berlin nach Ansicht von Breitenbach immer noch nicht gut vorbereitet. "Wir haben ja beispielsweise immer noch zu wenig vernünftige Erstaufnahme- und Gemeinschaftsunterkünfte", sagte sie. Die Unterkünfte, die jetzt gebaut würden, seien quasi bereits belegt. Neue Wohnungen fehlten weiter.



Noch immer leben laut Breitenbach zudem um die 12.000 Menschen in prekären Massenunterkünften. Auch wenn fast alle Turnhallen geräumt seien, gebe es noch das ICC, die Hangars in Tempelhof und andere Einrichtungen, die nun nach und nach freigezogen würden. "Wir müssen Vorsorge treffen und normale Gemeinschaftsunterkünfte als Erstaufnahmeeinrichtungen haben", sagte Breitenbach. Sinnvoll sei es, mehrere Tausend Plätze vorzuhalten.