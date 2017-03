Die Proteste von Lausitzer Schülern, Eltern und Lehrern gegen neue Klassenstärken für den Sorbisch-Unterricht in Brandenburg haben Wirkung gezeigt. Das Bildungsministerium hat angekündigt, entsprechende Pläne korrigieren zu wollen.

Die Zahl 12 sei vom Tisch, sagte Bildungsminister Günther Baaske (SPD) im Bildungsausschuss des Landtags. Wie die neue Regelung aussehen werde, ließ er offen - allerdings werde sich die neue Zahl an der sächsischen Lösung orientieren, so der Minister. Dort ist der Unterricht ab 5 Kindern pro Gruppe möglich.

Bisher hieß es, Unterricht in sorbischer/wendischer Sprache werde es in Brandenburg künftig nur noch geben, wenn mindestens 12 Schüler in der Klasse sitzen. Damit wäre der Sorbischunterricht an vielen Lausitzer Schulen gänzlich weg gefallen, so die Befürchtungen der Sorben/Wenden.