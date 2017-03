Das Bildungsministerium in Potsdam hält an dem Plan fest, den Sorbisch-Unterricht und den zweisprachigen Unterricht einzuschränken. Das sagte eine Vertreterin des Bildungsministeriums am Dienstag im Potsdamer Landtag vor dem Rat für Angelegenheiten der Sorben und Wenden. Im Detail seien aber noch Veränderungen möglich, so die Expertin.



Das Bildungsministerium möchte künftig den Sorbisch-Unterricht nur noch anbieten, wenn genügend Kinder für eine Lerngruppe zusammenkommen. Die in der "Sorben-Wenden-Schulverordnung" genannte Zahl von zwölf Schülern wird möglicherweise aber noch gesenkt. Zudem soll der jahrgangsübergreifende Unterricht nicht drei, sondern vermutlich nur zwei Klassen umfassen. Wann die Verordnung in Kraft treten soll, ist noch unklar.

Mehrere Abgeordnete, etwa von Grünen und Linken, sagten, die Pläne würden die sorbische Sprache ernsthaft gefährden. Protest kam auch von Vertretern der Domowina, dem Dachverband sorbischer Vereinigungen. Die neue Verordnung soll noch in diesem Sommer kommen.