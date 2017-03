Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) reist am Montag für drei Tage nach Moskau.

Dort will er bei einem Treffen mit dem Moskauer Oberbürgermeister Sergei Sobjanin die zuletzt ins Stocken geratene Partnerschaft der beiden Hauptstädte wieder beleben. Müller soll am Montagabend unter anderem die Berliner Filmtage in Moskau eröffnen. Ein Treffen mit Präsident Putin ist nicht geplant.