Stasi-Unterlagenbeauftragter stellt Bericht vor - "Aufarbeitung von Unrecht darf kein Verfallsdatum haben"

21.03.17 | 17:15 Uhr

Noch immer beantragen zehntausende Bürger im Jahr Einsicht in Stasi-Akten. Doch wie geht es weiter mit der Unterlagen-Behörde? 2019 läuft das Gesetz, das die Behörden-Arbeit regelt, in Teilen aus - und damit auch eine wichtige Frist.



Opfer von DDR-Unrecht sollen nach dem Willen des Stasi-Aktenbeauftragten Roland Jahn auch über 2019 hinaus Anträge auf Rehabilitierung stellen können. Bei der Vorstellung des 13. Tätigkeitsberichtes seiner Behörde forderte Jahn den Bundestag am Dienstag in Berlin auf, die bislang geltende Antragsfrist aufzuheben. Dieser "Fehler im System" müsse "politisch korrigiert werden", so Jahn. Aufarbeitung von Unrecht dürfe "kein Verfallsdatum" haben. Das Interesse der Bürger an den Stasi-Unterlagen war dem Bericht zufolge zwar zuletzt rückläufig, aber dennoch groß: Gingen 2015 noch 62.544 Anträge zur persönlichen Akteneinsicht ein, waren dies im vergangenen Jahr 48.634 Anträge.

Stasi-Unterlagengesetz läuft 2019 in Teilen aus

Das Stasi-Unterlagengesetz war am 29. Dezember 1991 in Kraft getreten. Das Gesetz, das die Arbeit der Stasi-Unterlagenbehörde regelt, läuft 2019 in Teilen aus. Derzeit sollen neue Vorschläge für die Zukunft der Behörde erarbeitet werden. Vor wenigen Monaten hatte eine Expertenkommission nach langer Beratung empfohlen, die Stasi-Akten bis 2021 ins Bundesarchiv zu überführen, eine Stiftung einzurichten und die frühere Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg zum "Ort der Aufklärung über Diktatur und Widerstand" weiterzuentwickeln. Vor der Bundestagswahl im September werden aber keine Beschlüsse mehr erwartet. "Den Opfern der SED-Diktatur gerecht werden, das ist auch in Zukunft eine zentrale Aufgabe unserer Arbeit", mahnte Jahn am Dienstag. Dazu müsse auch in Digitalisierung und archivgerechte Bauten investiert werden, um "zukunftsfähige Strukturen" zu schaffen. "Es geht jetzt darum, die Standorte so zu ertüchtigen, dass wir dauerhafte Lagerung, dauerhafte Nutzung möglich machen."

Archive nicht für Aktenlagerung geeignet

Laut Jahn ist für die Lagerung der Stasi-Akten keines der Archive in den ostdeutschen Ländern dauerhaft geeignet. Nur ein einziges habe eine Klimaanlage. Der Verlust von Akten sei aber noch nicht eingetreten. Es müssten gemeinsame Konzepte von Behörde, Bund und Kommunen entwickelt werden. Die Akten sollten aber in den Ländern bleiben, so Jahn. Es geht um 111 Kilometer Stasi-Akten: Mehr als die Hälfte davon ist in den ostdeutschen Ländern deponiert, der Rest am Originalstandort in Berlin-Lichtenberg.