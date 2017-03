Landeswahlamt zeigt Sixt wegen Pro-Tegel-Kampagne an

Pro geleistete Unterschrift beim Volksbegehren zur Offenhaltung des Flughafens Tegel soll es zehn Euro geben: Im Zusammenhang mit der laufenden Volksinitiative für den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel hat das Landeswahlamt Berlin Strafanzeige gegen den Autoverleiher Sixt gestellt, das bestätigte die Landeswahlleiterin dem rbb am Donnerstagmittag.

Zuvor hatten das mehrere Berliner Zeitungen unter Berufung auf einen Sprecher der Behörde berichtet. Hintergrund ist ein Werbe-Newsletter, den Sixt am Mittwoch an seine Kunden verschickte und in dem das Unternehmen um Unterstützung für die laufende Kampagne der Berliner FDP warb. Darin wurde den Kunden ein Gutschein von zehn Euro im Gegenzug für ihre Unterschrift versprochen.

Die ist laut Wahlgesetz strafbar. Wie eine Sprecherin der Landeswahlleiterin dem rbb offiziell mitteilte, ist es nach §108 b StGB in Verbindung mit §108 d StGB strafbar, für die Leistung einer Unterschrift zum Volksbegehren ein Geschenk oder andere Vorteile zu gewähren. Da der Anfangsverdacht einer Straftat bestehe, habe er die Berliner Staatsanwaltschaft eingeschaltet und Strafanzeige gestellt.