Direktkandidat in Charlottenburg-Wilmersdorf

Der frühere Berliner Kulturstaatssekretär Tim Renner soll für die SPD das Bundestagsmandat im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf holen. Auf einer SPD-Wahlkreiskonferenz setzte sich der Musikproduzent und Autor am Freitagabend klar gegen die Vizefraktionschefin im Abgeordnetenhaus, Ülker Radziwill, durch.



Auf Renner entfielen 75 von 121 gültigen Stimmen, auf Radziwill 46 Stimmen.



Weil es ursprünglich fünf Kandidaten gab, hatte die SPD zunächst einen Mitgliederentscheid durchgeführt. Da kein Bewerber dabei die absolute Mehrheit erreichte, traten die beiden Bestplatzierten Renner und Radziwill in einem weiteren Wahlgang gegeneinander an.



Bei der Bundestagswahl 2013 hatte das Direktmandat im Wahlkreis 080 der CDU-Politiker Klaus-Dieter Gröhler geholt, für die SPD war Radziwill angetreten.