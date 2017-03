Islamistische Tschetschenen waren auch in Brandenburg aktiv - Prozess gegen mutmaßliche IS-Unterstützer in Polen

13.03.17 | 06:00 Uhr

Extremisten aus Tschetschenien nutzen Netzwerke in Deutschland und Polen, um den sogenannten Islamischen Staat zu unterstützen. Experten warnen vor einem Sicherheitsrisiko. Und Polizisten fordern von der Politik Konsequenzen. Von Adrian Bartocha

Vier Männer mit langen Bärten sitzen auf der Anklagebank, ihre Hände in Handschellen, die Füße in Ketten. Vom Gerichtssaal, ihren drei Verteidigern, dem russischen Übersetzer und den Besuchern des Prozesses trennen sie hohe Gitter und Panzerglas: Im polnischen Bialystok, weit im Nordosten Polens, findet zurzeit ein Prozess gegen vier Tschetschenen statt. Zwei von ihnen, Taus (36) und Zaur G. (32), sind Brüder. Der dritte Angeklagte ist ihr Cousin, der vierte ein ferner Verwandter.



Die polnische Staatsanwaltschaft wirft allen vieren die Gründung einer Terrorzelle und Unterstützung des so genannten Islamischen Staates vor. Die Tschetschenen bestreiten diese Vorwürfe. Es ist der erste Prozess dieser Art in Polen.

"Wir haben ein ernstes und immer größer werdendes Problem mit radikalen Tschetschenen, die über die deutsch–polnische Grenze ständig hin und her reisen. Ihre Familienclans bauen Strukturen auf, europaweit, um dann mit Hilfe organisierter Kriminalität den IS zu finanzieren." Bundespolizist (anonym) der Bundespolizeiinspektion Frankfurt (Oder)

Anklage: In Heimen für den Dschihad rekrutiert

Taus G. hat nur ein Bein. Das andere verlor er im Kampf gegen die Russen 1999 im zweiten Tschetschenienkrieg als er auf eine Mine trat. Da war er 18. Im Kampf wollte er seine Eltern rächen, die vier Jahre zuvor – im ersten Tschetschenienkrieg bei einem russischen Flugangriff getötet wurden. 2007 fliehen die Brüder vor den Repressalien des russischen Statthalters Kadyrow. Ein Jahr später beantragen sie Asyl in Polen. Das erzählt ihre ältere Schwester, die zum Prozesstag eigens aus Wien angereist ist. "Die Anklagepunkte lauten unter anderem: Gründung einer kriminellen Vereinigung und Durchführung von Aktionen mit dem Ziel, die Terrororganisation Islamischer Staat in Syrien und im Irak zu unterstützen und zu finanzieren", sagt die Leiterin der Staatsanwaltschaft in Bialystok, Iwona Kruszewska. In polnischen Flüchtlingsheimen, vorwiegend bewohnt von Tschetschenen, sollen die vier mehrere Tausend Euro gesammelt und an einen Mittelsmann in Warschau übergeben haben. In diesen Heimen sollen sie auch für den Dschihad rekrutiert haben, so die Anklageschrift.

Mit europäischem Haftbefehl gesucht

Noch während des Prozesses taucht die Geschichte eines weiteren Tschetschenen auf. Pseudonym Abdul. Mit einer Schusswunde sei dieser aus Deutschland nach Polen transportiert worden. In einem Krankenhaus, hier in Bialystok, soll ihm die Kugel entfernt worden sein. Abdul sei dann verschwunden, angeblich in Richtung Türkei. Die im Prozess Angeklagten sollen diese Aktion organisiert haben. "Kurz vor der Verhaftung hielten sich drei der Angeklagten in Deutschland auf, wo sie einen Antrag auf Asyl gestellt haben", sagt die Staatsanwältin. "Der vierte wurde später in Brandenburg festgenommen." Er war per europäischem Haftbefehl gesucht worden.

Die Reiseroute der Tschetschenen: Über die Türkei in die Ukraine und weiter nach Polen

Polen ist zum Drehkreuz geworden

"Kein Zweifel, es gibt enge Kontakte und Verbindungen zwischen radikalen, tschetschenischen Islamisten aus Polen und aus Deutschland", sagt Andrzej Mroczek. Der ehemalige Polizist arbeitete jahrelang bei einer Spezialeinheit zur Terrorbekämpfung und für das polnische Innenministerium. "Die ersten Tschetschenen kamen Ende der 90er nach Polen", erzählt Mroczek. Damals wurden sie noch freundlich in Polen aufgenommen: "Schließlich kämpften die ja gegen die Russen." Doch seit dieser Zeit sei in Polen so eine Art Drehkreuz entstanden, eine logistische Basis für weitere Flüchtlinge aus Tschetschenien - für viele unschuldige Familien mit Kindern, aber "natürlich auch für Kriminelle oder eben Sympathisanten terroristischer Organisationen". Mroczek, der heute an einer Privatuniversität in Warschau unterrichtet, erklärt die Verflechtungen vor allem mit den Familienstrukturen bei Tschetschenen. "Es sind große Clans", sagt Mroczek. "Somit gibt es zwangsläufig auch Verbindungen zu Familienmitgliedern, die für den Islamischen Staat kämpfen."

Abgeschottet und misstrauisch beäugt

Niemand weiß genau, auch Mroczek nicht, wie viele Flüchtlinge aus Tschetschenien tatsächlich heute in Polen leben. Tausende haben in den letzten Jahren hier einen Antrag auf Asyl gestellt. Ihre Route führte und führt sie immer noch hauptsächlich über Weißrussland in den Schengenraum. Der Andrang ist offensichtlich weiterhin groß: Entlang der polnischen Ostgrenze gab es im letzten Jahr fast 100.000 "Zurückweisungen". Die meisten Menschen, die von den Polen direkt an der Grenze zurück nach Weißrussland geschickt wurden, waren Tschetschenen.



Diejenigen, die es geschafft haben und vorerst in Polen bleiben, leben meist abgeschottet und mittlerweile misstrauisch beäugt von der katholischen Mehrheit: in Heimen mitten in Wäldern oder in den Industriegebieten trostloser Provinzstädte. In einer Großstadt wie Warschau sind Flüchtlinge dagegen kaum sichtbar.

"Sie kennen keinen Rechtsstaat in unserem Sinne"

"Die Tschetschenen sind eine sehr in sich geschlossene, homogene Nation, die alle Probleme unter sich klärt", sagt der Politologe und ehemalige Diplomat Maciej Falkowski. "Sie werden kaum einen Tschetschenen finden, der zum Beispiel ein Gericht aufsucht. Und natürlich spielt die Religion eine große Rolle, zunehmend bei der jüngeren Generation. Zudem hatten die Tschetschenen jahrhundertelang keinen eigenen Staat und kennen somit auch keinen Rechtsstaat in unserem Sinne."



Falkowski, ein großer, bärtiger und selbstsicherer Mann, hat mehrmals den Nordkaukasus bereist. Sein Spezialgebiet am Warschauer Institut für Oststudien: Islam in postsowjetischen Republiken. "Bei den Tschetschenen beobachten wir zunehmend einen Generationskonflikt", sagt Falkowski. "Die Älteren stehen eher skeptisch dem Salafismus, dem radikalen Islam gegenüber. Die Jüngeren aber finden sich da zunehmend wieder. Hier glauben sie, Antworten in Bezug auf ihre Identität zu finden, hier finden sie Gemeinschaft und charismatische Führer. Der Salafismus ist jetzt ihre dominierende Strömung."

Die Fahne der Terrororganisation Kaukasus Emirat, auf einem Auto, mitten in Warschau

Treueeid auf den IS geschworen

Es gibt Hinweise, dezente, mitten in der polnischen Hauptstadt: Auf der Heckscheibe eines teuren Autos mit österreichischen Kennzeichen klebt die Fahne des sogenannten "Kaukasus Emirates". Geparkt vorm Warschauer Hauptbahnhof. Vor zwei Jahren schwor diese tschetschenische Organisation den Treueeid auf die Terrororganisation Islamischer Staat. Und es gibt Fotos, zugespielt auf Umwegen. Darauf zu sehen ist eine Gruppe junger Tschetschenen in einem Warschauer Einkaufszentrum. Sie posieren für die Kamera. Einige von ihnen erheben dabei immer wieder den gestreckten Zeigefinger. Eine umstrittene Geste, meint auch Maciej Falkowski, der sich diese Fotos anschaut. "Dieses religiöse Symbol existiert seit schon Jahrhunderten, aber heutzutage hat es eine konkrete, politische Bedeutung: Menschen, die es so explizit zur Schau stellen, identifizieren sich meistens mit dem radikalen Islam."

200 Gefährder, also Menschen, denen man Terrorakte zutraut, soll der polnische Inlandsgeheimdienst im Visier haben. Diese Zahl ist vor einiger Zeit an die polnische Presse durchgesickert. Ein Interview zum Thema gibt es nicht. Kein Kommentar, heißt es in der schriftlichen Antwort. Auch nicht dazu, wie die Zusammenarbeit mit den deutschen Behörden funktioniert oder eben nicht funktioniert. Denn für die meisten Tschetschenen ist Polen ohnehin nur ein Transitland. Die eigentlichen Ziele heißen Deutschland, Österreich, Frankreich oder Belgien. Der polnische Grenzschutz schätzt, dass sich ca. 70 bis 94 Prozent der Asylbewerber in Polen weiter in den Westen begeben. Und ihr Weg führt in den meisten Fällen über die Autobahn aus Warschau direkt nach Brandenburg.

Die angeklagten Tschetschenen im polnischen Bialystok

Zahl radikaler Tschetschenen ist unbekannt

Entsetzliche Verstümmelungen, Folterszenen, Hinrichtungen, Anleitungen zum Bombenbau und IS-Propaganda: Solche Fotos und Informationen finden Beamte der Bundesinspektion Frankfurt (Oder) immer wieder und offenbar auch immer häufiger auf Handys über Polen einreisender Tschetschenen. Fast 30 solcher "Feststellungen" von Tschetschenen, die entsprechend der "Leitlinien zum Austausch in Staatsschutzdelikten meldepflichtig" waren, gab es im letzten Jahr allein im Zuständigkeitsbereich dieser Bundesinspektion. Darunter auch eine junge Frau mit einem Abschiedsbrief, der den Schluss zulässt, dass sie den Märtyrertod plante.



Informationen wie diese sind nicht für die Öffentlichkeit gedacht. Wie viele Tschetschenen mit radikaler Weltanschauung die deutsch-polnische Grenze unbehelligt passieren, weiß niemand wirklich. Der überwiegende Teil der gewaltbereiten Islamisten und Gefährder in Brandenburg jedenfalls, stammt aus dem Kaukasus, zumeist sind es Tschetschenen.

Hervorragender Ruf beim IS

Und es gibt noch mehr beunruhigende "Informationen". 1.500 bis 2.000 Tschetschenen kämpfen derzeit im Irak und Syrien, schätzen Sicherheitsbehörden in Deutschland. Die Tschetschenen gelten dort als kampferprobt und genießen beim IS wohl einen hervorragenden Ruf. Als Elitetruppe. Wenn die Kampfhandlungen dort eines Tages beendet sind, werden diese Kämpfer höchstwahrscheinlich nach Europa reisen auf der Route Türkei-Ukraine-Polen. Und ihre Familien, die häufig die ganze Kriegszeit über in der Türkei wohnten, werden ebenfalls mitkommen - heißt es in entsprechenden Unterlagen. "Man hat die Wichtigkeit dieser Grenze völlig außer Acht gelassen", sagt ein Bundespolizist, der unerkannt bleiben möchte. "Und für uns wird es immer schwieriger, diese Leute festzustellen, weil wir einfach zu wenige sind auf der Straße."

Flüchtlingsheim in Bialystok: Hier sollen die Angeklagten Geld für den IS gesammelt und rekrutiert haben

In den letzten fünf Jahren haben fast 36.000 Tschetschenen Asyl in Deutschland beantragt. Familien, Frauen, unschuldige Kinder auf der Suche nach einem besseren Leben. Allein im letzten Jahr waren es knapp 10.000. Die meisten kamen über Polen nach Deutschland. Einen Anspruch auf Asyl haben dabei nur die wenigsten. In einem nicht zur Veröffentlichung gedachten Papier des Bundesrechnungshofes heißt es dazu: "Die überwiegende Anzahl der unerlaubt einreisenden Personen sind russische Staatsbürger mit tschetschenischer Volkszugehörigkeit. Bei einigen von ihnen sind Verbindungen zum islamistischen terroristischen Umfeld nachgewiesen worden."

Polizisten für andere Aufgaben abgezogen

In dieser sogenannten "ersten Prüfungsmitteilung" warnt die Behörde aus Hannover bereits im November letzten Jahres vor einem "Überwachungsloch" ausgerechnet im Zuständigkeitsbereich der Bundesinspektion Frankfurt (Oder), also direkt an der deutsch-polnischen Grenze. Durch "deutlich rückgängige Feststellungen bei unerlaubt einreisenden Personen" wachse ein "erhöhtes Sicherheitsrisiko durch terroristische Bedrohung", heißt es in dem Papier. Die Inspektion Frankfurt (Oder) könne ihrer Aufgabe an der Grenze nicht entsprechend nachgehen, weil eine große Zahl an Bundespolizisten immer wieder für andere Aufgaben abgezogen werde: Für die Absicherung von Flughäfen, Bahnhöfen oder der Grenze im Süden der Republik. Die Zahl dieser sogenannten Abordnungen sei so hoch, dass der Inspektion "an bestimmten Tagen" der "temporäre Verlust der Handlungsunfähigkeit drohe".

Der polnische Inlandsgeheimdienst äußert sich nicht zum Thema radikale Tschetschenen in Polen

"Wir vermissen hier ein politisches Signal!"

Die Situation sei heute immer noch so, sagt der Polizist: "Es ist als ob wir im Urlaub wären. Von sechs Streifen sind nur eine, maximal zwei unterwegs. Mit einer Streife die Autobahn zu bewachen – das ist einfach nicht machbar." Dem Polizisten geht es aber nicht nur darum, den Personalmangel in seiner Behörde anzuprangern, er will sensibilisieren für die Dimension des Problems, so wie er es Tag für Tag beobachtet: Die illegale Einreise aus Polen sei das eine, sagt er. Aber es vergeht kein Tag, an dem nicht junge Tschetschenen aus Belgien oder Frankreich nach Polen fahren würden. "Ohne Gepäck! Zu wem reisen die, frage ich mich. Wohin genau? Was machen die da? Das sind doch Läufer."



Alle fixierten sich auf die Syrer, so der Beamte. Dabei seien doch die Tschetschenen die gefährlichste Gruppierung – mit europaweiten Strukturen. "Wir vermissen hier ein politisches Signal!"

Im polnischen Bialystok geht derweil der Prozesstag zu Ende. Die Verhandlung wird vertagt. Als sich einer der vier bärtigen Angeklagten hinter dem Panzerglas unbeobachtet fühlt, wirft er einen Blick auf die Besucherbank, nickt einem der Besucher zu und erhebt, die Hand nah am Körper, kurz den Zeigefinger. Nur eine Sekunde lang, ein Lächeln huscht dabei über sein Gesicht, dann ist der Finger wieder weg. Vielleicht. Vielleicht aber hatte er sich gerade an der Nase kratzen wollen. Im Falle einer Verurteilung drohen ihnen langjährige Haftstrafen.

