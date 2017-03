Audio: Inforadio | 03.03.2017 | Nina Amin

Leben in Berliner Erstaufnahme für Jugendliche - "Ich brauche einen Job und kein Geld vom Staat"

04.03.17 | 15:31 Uhr

2.700 Geflüchtete unter 18 und ohne Eltern leben derzeit in Berlin - in der Obhut des Landes und in Erstaufnahmestellen. Höchstens drei Monate, dann sollten sie in Wohngemeinschaften der Bezirke wechseln. Aber das funktioniert nur auf dem Papier. Von Nina Amin

Der Tischkicker steht mitten im großen Wohnzimmer. Nach der Schule ist Freizeit angesagt. Jungs aus Afghanistan spielen gegen ihre Betreuerinnen. Andere schauen zu. Xhoni ist seit drei Monaten in Berlin. Der 17-Jährige aus Albanien wohnt in der Erstaufnahmestelle, wo zunächst seine persönliche Situation geklärt wird. Seine Mutter sei schwer krank. Sonst habe er niemanden, deshalb kam er nach Berlin. Xhoni weiß schon genau, was er will: "Ich brauche einen Job und kein Geld vom Staat". Geld fürs Nichtstun will er nicht. Xhoni sei hochmotiviert, seine Perspektiven in Berlin seien schwer einzuschätzen, sagt Florian Niedermeier, der pädagogische Leiter der Erstaufnahmestelle. Die familiären Gründe gingen ihm persönlich sehr nah, sagt Niedermeier, "aber leider sind es keine Asylgründe".

Eingang zur Erstaufnahme am Halleschen Tor

Leben in der Dauerschleife

Als Minderjähriger darf Xhoni aber zunächst bleiben. Und er hat Glück, in einer Einrichtung zu leben, in der es feste Regeln und eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung gibt. Rund 400 unbegleitete minderjährige Geflüchtete sind laut Senat noch in temporären Unterkünften oder Hostels untergebracht, wo die Betreuung weniger engmaschig ist. Sie haben keine Perspektive, wie es weitergeht. Das sei ein großes Problem, sagt die bildungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Katrin Möller: "Einige entweichen und landen dann in der Obdachlosigkeit, und mache werden dann tatsächlich von Dealern angesprochen, ob sie nicht in deren Dienste treten wollen". Dieser Weg müsse unbedingt verhindert werden, so Möller. Der Senat nimmt jetzt eine Million Euro in die Hand. Gefährdete Jugendliche sollen mit mehr Sozialarbeit aufgefangen werden.

Auch in der Erstaufnahmeeinrichtung am Halleschen Tor gehören Probleme zum Alltag. Überall hängen Schilder, dass Drogen und Alkohol verboten sind, Besuch auch. Es habe Probleme mit Jugendbanden von außen gegeben, sagt Florian Niedermeier. Höhere Zahlen beim Dogenkonsum oder Verbrechen als beim Durchschnitt der Jugendlichen könne er bei seiner Klientel aber nicht feststellen. Doch aufgrund der Traumatisierung handele es sich um eine insgesamt "gefährdete Gruppe".

Kickern zum Zeitvertreib

Es fehlt an Immobilien

Daher, fordert Niedermeier, müssten dringend mehr reguläre Plätze in der Jugendhilfe der Bezirke her. Erst dann kämen sie aus der Warteschleife raus, könnten richtig durchstarten. Einige der insgesamt 30 Jugendlichen seien aber schon mehr als acht Monaten auf Durchgangsstation bei ihm und seinem Team. Eigentlich sollten es nicht mehr als drei Monate sein. "Jeder wartet hier auf seinen Platz in der Jugendhilfe, damit es endlich weitergeht". Dann stehen auch mehr Leistungen für die Jugendlichen zur Verfügung. "Dann ist eine Mitgliedschaft im Verein möglich und auch eine ganz andere Freizeitgestaltung." Man arbeite an Lösungen für mehr Plätze, heißt es von Senat und Bezirken. Allerdings wird das Problem so schnell nicht lösbar sein, denn das Hauptproblem ist ein berlinweites: Es gibt nicht genügend freie Immobilien.