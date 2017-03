Ministerpräsidentenkonferenz zur Umsetzung - Woidke begrüßt Bekenntnis zu Hochwasserschutzprogramm

16.03.17 | 19:20 Uhr

Viele Regionen in Brandenburg sind besonders stark von Hochwassern gefährdet. Für den Schutz soll es künftig mehr Geld vom Bund geben - mehr als eine Milliarde will er in den nächsten zehn Jahren bereitstellen.



Brandenburgs Ministerpräsident Deitmar Woidke (SPD) begrüßt das Bekenntnis der Ministerpräsidentenkonferenz zur Umsetzung des Nationalen Hochwasserschutzprogramms. Die Regierungschefs der Bundesländer hatten bei ihrer Konferenz am Donnerstag in Berlin den Umsetzungsstand in der Hochwasservorsorge zur Kenntnis genommen. Viel Lob gab es von den Länderchefs für die finanzielle Unterstützung des Bundes. Der will in den nächsten zehn Jahren 1,2 Milliarden Euro für den Hochwasserschutz bereitstellen.



Woidke nannte das Vorhaben eine Vorsorge für die Zukunft. "Wir in Brandenburg haben die verheerenden Folgen der großen Fluten an Elbe, Oder und Neiße noch in lebhafter Erinnerung", sagte er. Zudem begrüßte Woidke, dass der Schwerpunkt vermehrt darauf gelegt werde, den Flüssen mehr Raum zu geben. Neben dem Deichschutz sei dies die beste und nachhaltigste Vorsorge. So wie bereits geschehen bei der Ausdeichung in der Nähe von Lenzen oder den Havelpoldern.



Das 2013 beschlossene Nationale Hochwasserschutzprogramm umfasst acht überregional wirksame Maßnahmen. In Brandenburg geht es neben den bereits existierenden Havelpoldern um zusätzliche Elbe- und Oder-Polderflächen mit einem geschätzten Rückhaltevolumen von rund 300 Millionen Kubikmetern Wasser. Die brandenburger Staatskanzlei teilte mit, dass man den Fokus bei der Sanierung von Deichen derzeit auf die Nebenflüsse der Schwarzen Elster lege. 85 Prozent der Deiche an der Oder sowie 80 Prozent an der Elbe seien bereits modernisiert worden.