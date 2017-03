Polizei bekommt Schießstände in Fertigbauweise

Viele Schießstände der Berliner Polizei sind marode und mit Schadstoffen belastet - Beamte haben daher Probleme, ihr nötiges Training zu absolvieren. Nun will Innensenator Geisel (SPD) so schnell es geht vier neue Einrichtungen bauen lassen - in Modularbauweise.