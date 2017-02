Video: rbb Aktuell | 21.02.2017 | Jana Gebauer

Antenne-Stammtisch zur Kreisreform - Hitzig, aber fair

22.02.17 | 15:11 Uhr

Vor einer Woche hat die Volksinitiative fast 130.000 Unterschriften gegen die geplante Kreisreform übergeben. Jetzt fragt Radiosender Antenne Brandenburg nach: Wie weiter? Vertreter der Initiative und Politiker diskutierten in Cottbus. Von Sebastian Schiller

Kaum ein anderes Thema wird in Brandenburg derzeit so heiß diskutiert wie die geplante Verwaltungs- und Funktionsreform. Dabei ist die Ausgangslage denkbar günstig: Dass Reformbedarf besteht, daran zweifelt kaum einer. Trotzdem haben die derzeitigen Pläne der Landesregierung deutlich mehr Kritiker als Freunde.

Vor allem die Bildung von Großkreisen, wie es beispielsweise im Süden des Landes geplant ist, sowie der Verlust der Kreisfreiheit für die Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg (Havel) stoßen vielen übel auf. Kritiker befürchten lange Wege, einen Rückgang des ehrenamtlichen Engagements oder steigende Demokratieverdrossenheit bei den Bürgern.

Mehr zum Thema Initiative übertrifft Quorum um Längen - 129.464 Unterschriften gegen die Kreisreform Die Gegner der Brandenburger Kreisgebietsreform übergeben heute ihre gesammelten Unterschriften. Laut Initiative sind es über 129.000 - mehr als sechsmal so viele Stimmen wie erforderlich. Doch um die Reform zu Fall zu bringen, müssen die Gegner weitere Hürden nehmen.



Schröter gegen den Rest

Die Situation ist verfahren: Befürworter und Gegner reden schon seit langem nicht mehr miteinander, sondern aneinander vorbei. Vor diesem Hintergrund hatte Antenne Brandenburg am Dienstag zum Stammtisch geladen. Gekommen waren unter anderem Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter, der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch sowie Hans Lange, Vorsitzender des Vereins "Bürgernahes Brandenburg".

Es war eine seltsame Stimmung im Cottbuser Club Bebel. Wie schon so oft in den vergangenen Monaten trafen Gegner und Befürworter der geplanten Reform aufeinander. Auf der einen Seite: Karl-Heinz Schröter, der Architekt der derzeitigen Planungen, auf der anderen: praktisch alle weiteren Anwesenden. Vor allem die wehren sich gegen die Kreisreform, denen die Neuerungen etwas wegnehmen würden: den Titel als Kreisstadt, die Kreisfreiheit oder unter Umständen das Kommunalmandat. Viel Konfliktpotenzial also, das sich in einer hitzigen, aber fairen Diskussion entladen hat.

"Das war teilweise Verarsche"

Für einen ersten Streitpunkt sorgte ein Zitat von Dietmar Woidke. Bei Antenne Brandenburg hatte der Ministerpräsident die Unterschriftensammlung des Vereins "Bürgernahes Brandenburg" als "Angstkampagne" bezeichnet. Auf die Frage des Moderators Christian Matthée, ob er denn ein Angstmacher sei, entgegnete Hans Lange knapp: "Seh ich denn so aus?" Und schob gleich hinterher, die Menschen hätten nicht aus Angst, sondern mit Kopf und Herz unterschrieben.

Das sah Innenminister Karl-Heinz Schröter anders. Die Macher der Unterschriftensammlung hätten mit falschen Argumenten gearbeitet, so Schröter: "Das war teilweise Verarsche." Die kommunale Selbstständigkeit beispielsweise bleibe unangetastet. Bei einer Einkreisung jetzt kreisfreier Städte würden kommunale Aufgaben wie Wasser und Abwasser auch in Verantwortung der jeweiligen Kommune bleiben. Stiegen die Preise in der Zukunft, so der Minister weiter, liege das nicht an der Reform, sondern gegebenenfalls an der Entscheidung der Gemeindevertreter.

Hintergrund - Wer will was bei der Kreisgebietsreform? Was plant die Landesregierung und mit welchem Zeitplan? Was sagen die Parteien, die Kreise und die Bürger zu der Reform? Und welche Szenarien gibt es? Ein Hintergrund zu Brandenburgs derzeit umstrittenster Reform.

"Regieren per Dekret"

Rund 70 Prozent der Brandenburger sind gegen die Kreisgebietsreform, das hat der Brandenburg-Trend im Dezember ergeben. Dass die Landesregierung aber an der Reform festhalten wird, war absehbar. Kann es jetzt noch einen Kompromiss zwischen Gegnern und Befürwortern geben? "Die Zeit der Kompromisse war vielleicht in der Zeit, in der die Regionalkonferenzen gelaufen sind. Da sind aber keine Kompromisse gemacht worden", sagt Hans Lange von "Bürgernahes Brandenburg". Das sei "Regieren per Dekret" gewesen.

Dieser Meinung war auch der Cottbuser Oberbürgermeister Holger Kelch: "Das war ein Monolog, kein Dialog." Ein weiteres Mal plädierte Kelch für eine stärkere Zusammenarbeit zwischen den Kommunen anstatt der geplanten Reform. Das sei aber, entgegnete Innenminister Schröter, immer nur die zweitbeste Lösung.

Die Verwaltung muss auf den demografischen Wandel reagieren

Es gehe dabei nicht nur um Einsparungspotenzial, sagte Schröter unter Buhrufen der Anwesenden: "Wir wollen auch in der Peripherie des Landes dafür Sorge tragen, dass Verwaltung funktioniert, und zwar noch in 20 Jahren." Die Verwaltungen müssten zukunftsfähig aufgestellt sein, noch bevor die nächste Runde im demografischen Abschwung komme. Dabei werde es aber natürlich auch beim Personal Einsparungsmöglichkeiten geben.

Seitdem die Pläne zum Großkreis Niederlausitz bekannt geworden sind, steht vor allem eines immer wieder zur Debatte: die vermeintlich langen Wege. Iris Schülzke sitzt für die BVB/Freie Wähler im Brandenburger Landtag. Sie sagt: "Es wäre das Schlimmste, das uns passieren kann, wenn so ein Monsterkreis entsteht. Die Wege, die dann entstehen – das sind Horrorvorstellungen!"

Mehr zum Thema Änderungen bei Kreisreform möglich - Kommt der Lausitzer Super-Landkreis doch nicht? Aus 4 wird 1: Wenn die umstrittene Kreisreform kommt, könnten im Süden Brandenburgs eine Stadt und drei Kreise zur "Niederlausitz" verschmelzen. Finanzminister Görke könnte sich auch eine Alternative vorstellen, stellt dafür aber Bedingungen.



Der Monsterkreis als Demokratiekiller?

Tatsächlich hätte der Großkreis mit einer Fläche von fast 5.000 Quadratkilometern eine beachtliche Ausdehnung. Die Ängste seien aber unbegründet, entgegnete Innenminister Schröter: "Alle Ämter haben Außenstellen. Das wird auch künftig so bleiben."

Eine ganz andere Befürchtung hatte Christina Schönherr, Kreistagsabgeordnete aus Spremberg: "Für die lokale Wählergemeinschaft wäre es viel schwerer, in den neuen Kreistag zu kommen." Politik werde zum Full-Time Job, wenn beispielsweise Abgeordnete aus Herzberg nach Cottbus zum Kreistag müssten. Dieses Argument machte auch den Innenminister nachdenklich. Über die Höhe der Entschädigungen werde noch einmal zu reden sein, sagte Karl-Heinz Schröter.

Was will die Lausitz?

Auch bei einem weiteren Punkt zeigte der Innenminister nicht direkt Kompromiss-, aber zumindest Gesprächsbereitschaft. Käme aus der Lausitzregion ein einheitlicher Vorschlag für eine konkrete Struktur, "dann würde wahrscheinlich der Landesgesetzgeber exakt das machen", sagte der Minister. "Aber bislang habe ich eine einheitliche Lausitzmeinung noch nicht gehört."

Auch wenn er der Kreisfreiheit der Städte Cottbus, Frankfurt (Oder) und Brandenburg (Havel) indirekt erneut eine Absage erteilt hat, scheint zumindest der geplante Großkreis im Süden Brandenburgs nicht in Stein gemeißelt. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, auch nicht für die Initiative "Bürgernahes Brandenburg". Wenn das Land keinen akzeptablen Vorschlag mache, so Hans Lange abschließend, werde sein Verein nicht aufgeben.