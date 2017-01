Die neuen, großen Landkreise im Land Brandenburg könnten künftig Doppelnamen tragen - wobei auch die Namen der bislang kreisfreien Städte berücksichtigt werden könnten. Das sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Donnerstag in der Sitzung des Innenausschusses im Brandenburger Landtag.

Das würde bedeuten, dass die rot-rote Landesregierung dem früheren Ministerpräsidenten Manfred Stolpe (SPD) folgt. Dieser hatte vorgeschlagen, den im Südosten gelegenen Landkreis zum Beispiel "Cottbus-Lausitzkreis" zu nennen. "Ich finde seinen Vorschlag gut", sagte Schröter.

Die Landesregierung will Brandenburg künftig in neun Landkreise und eine kreisfreie Stadt einteilen - bislang sind es 14 Kreise und vier kreisfreie Städte. Cottbus, Brandenburg an der Havel und Frankfurt (Oder) wären dann nicht mehr kreisfrei, was bei den drei Städten auf heftige Gegenwehr stößt. Doch nicht nur der Zuschnitt der neuen Kreise ist umstritten, auch die Namensgebung sorgt weiter für Streit. Noch sei aber nichts entschieden, sagte Schröter, denn bei den möglichen Kreisnamen handele es sich nur um Arbeitstitel.