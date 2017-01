Der Brandenburger Landtag wird erst nach der Bundestagswahl im Herbst endgültig über die umstrittene Kreisgebietsreform entscheiden. Das sagte der Fraktionsvorsitzende der Linken, Ralf Christoffers, am Donnerstag in Potsdam. Auf die Terminverschiebung habe sich der Koalitionausschuss verständigt, weil Landkreise und Städte mehr Zeit für ihre Stellungnahmen erbeten hätten.

Nach den Plänen der Landesregierung soll es ab 2019 nur noch neun Landkreise geben. Von den bislang vier kreisfreien Städten soll nur Potsdam diesen Status behalten. "Wir werden den Entwurf zur Verwaltungsstrukturreform und den zur Funktionalreform in der ersten Lesung vor der Sommerpause einbringen können", sagte Christoffers dem rbb. So könne man möglicherweise im November diesen Jahres zur endgültigen Entscheidung kommen. Die Stellungnahmen könnten auf diese Weise qualifizierter, Gebiets- und Funktionalreform gleichzeitig verabschiedet werden. Das hatte die Linksfraktion schon lange gefordert.

Unterdessen setzen sich Unternehmer aus Nordwestbrandenburg vehement für die Zusammenlegung von Landkreisen in der Region ein. "77.000 Einwohner finanzieren in der Prignitz eine Kreisverwaltung und knapp 100.000 in Ostprignitz-Ruppin - das ist nicht effizient", sagte der Vorsitzende der Unternehmensinitiative "Wachstumskern Autobahndreieck Wittstock/Dosse), Mike Blechschmidt, am Donnerstag in Potsdam. Die Initiative überreichte Finanzminister Christian Görke (Linke) ein Gutachten zur Abwanderung junger Menschen aus der Region.