Brandenburgs Landesregierung würde nach den Worten von Finanzminister Christian Görke (Linke) auch zwei statt nur einen Kreis für den Raum Niederlausitz akzeptieren. Es spreche vieles für den gemeinsamen Kreis aus Cottbus und drei Landkreisen, sagte Görke in einem Interview der "Lausitzer Rundschau" (Freitag).



"Wenn es allerdings in den Regionen vor Ort Überlegungen gibt, freiwillig leitbildgerechte Strukturen zu bilden - also zwei Zweierkreise als Alternative - dann wird sich die Landesregierung dem sicherlich nicht verschließen können", sagte Görke. In einem sogenannten Leitbild hatte der Landtag festgelegt, dass Kreise zum Beispiel eine gewisse Mindestgröße haben müssen.