Der Landtagsabgeordnete Peter Vida von den Freien Wählern sagte dazu am Dienstag, mit diesen Zahlen fehle nun jede Grundlage für die Kreisgebietsreform. Gerade in den Landkreisen, die von den Zusammenlegungen betroffen wären, hätten sich die Prognosen umgekehrt. So sei die Landesregierung beispielsweise in der Uckermark, der Prignitz und in Oberspreewald-Lausitz jahrelang von sinkenden Geburtenzahlen ausgegangen – aber auch dort seien deutlich mehr Kinder geboren worden.

Ähnliches zeigten die Zahlen der Zu- und Abwanderungen aus den Kreisen, so Vida: Fast überall habe die Landesregierung damit gerechnet, dass die Zahl der Bewohner schon in den vergangenen zwei Jahren sinkt. Demgegenüber seien aber mehr Menschen nach Brandenburg gekommen - selbst wenn man Flüchtlinge und Asylsuchende herausrechne, betonte Vida.

Ende des Monats will sich der Innenausschuss des Landtags erneut mit der Kreisgebietsreform befassen.