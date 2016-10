In einem von der Landesregierung in Auftrag gegebenen Gutachten aus dem Jahr 2014 kommen Verwaltungs-, Rechts- und Sozialwissenschaftler zu dem Schluss, das Modell acht Kreise und Potsdam als kreisfreie Stadt sei am "zweckmäßigsten". Dies habe "neben der geringsten Toleranzabweichung hinsichtlich Einwohnerzahl und Fläche auch den Vorteil, dass eine Einkreisung von Cottbus zu keiner unausgeglichenen Bevölkerungsverteilung zwischen der ehemals kreisfreien Stadt und dem restlichen Landkreis führt." Von Vorteil sei auch, dass stabilere Verwaltungsstrukturen entstünden, mit denen Stadt-Umland-Probleme besser bewältigt werden könnten und zu mehr Kapazität führen würden.

Die Wissenschaftler sehen für die einzukreisenden Städte auch keinen Nachteil in der Verwaltungskraft. Im Gegenteil, würden die künftigen Kreissitze in die einzukreisenden Städte verlegt, erhielten sie "in der Summer eher einen Zuwachs an Verwaltungskraft."

Anders sieht das der Gebietsreformexperte Martin Rosenfeld vom Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung. Er bemängelt, dass die Kreisgebietsreform bisher keine fundierte wissenschaftliche Grundlage habe (Beitrag PNN, April 2015). Es sei auch nicht mehr möglich, die in dem vorgesehenen Zeitplan bis 2019 durchzuführen. Er hebt die Vorteile von interkommunalen Kooperationen hervor. Volkswirtschaftlich spräche viel dafür, den größeren Städten einen entsprechenden administrativen Status zuzusprechen.