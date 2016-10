Schröter reagierte damit auf eine Studie des ifo-Instituts Dresden, derzufolge bisherige Kreisgebietsreformen keine Ersparnisse gebracht haben. Volkswirt Felix Rösel, der die Studie verfasst hatte, sagte dem rbb, etwa bei der Reform in Sachsen seien keine Einsparungen zu sehen. In Baden-Württemberg habe die Reform sogar zu steigenden Ausgaben geführt. Ähnliches gilt laut Studie für untersuchte Verwaltungsstrukturreformen in Dänemark und Israel.

Die von der Brandenburger Landesregierung geplante Kreisgebietsreform sieht vor, dass mehrere Kreise und kreisfreie Städte zusammengelegt werden. Künftig soll es nur noch neun Landkreise und die kreisfreie Stadt Potsdam geben.

Harald Michel vom Institut für angewandte Demographie hat dagegen eine noch radikalere Lösung im Sinn: Er wirbt vor dem Hintergrund des Bevölkerungsschwunds in den Randregionen seit Jahren für eine Abschaffung der Kreisebene. Die bisherigen Aufgaben der Landkreise würden dann zwischen den Kommunen und dem Land aufgeteilt. Ostdeutschland sei das ideale Labor für einen solchen Versuch, sagte er dem rbb. Dort habe es bereits in den vergangenen Jahrzehnten "so eine starke Schrumpfung der Bevölkeurng und damit eine Veränderung der administrativen Strukturen" gegeben wie nirgendwo sonst in Europa.

Für die Brandenburger Landesregierung kommt ein solches Modell allerdings derzeit nicht in Frage.