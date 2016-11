Volker Czerna führt eine Immobilien-Firma und will vor allem harte Fakten, über das, was auf ihn und seine Firma zukommt. "Vor Ort ist zum Teil niemand mehr da", sagt er. Czerna befürchtet, "dass man sich zu weit vom Bürger und vom Unternehmer entfernt".

Im großen Saal in der Kreisverwaltung in Eberswalde sind am Montag alle Plätze besetzt: Die Kreisgebietsreform stößt bei den Unternehmerinnen und Unternehmern im Barnim und in der Uckermark auf großes Interesse. Katrin Grote aus Schwedt zum Beispiel führt im Nebenerwerb ein kleines Veranstaltungsunternehmen und arbeitet hauptberuflich bei einer Firma im Dienstleistungsbereich. Sie fürchtet die politischen Konsequenzen einer Reform. "Wie gut wird die Uckermark nachher vertreten sein", fragt sie sich. "Wie viele Kreistagsabgeordnete werden wirklich diesen Aufwand betreiben, aus Lychen nach Eberswalde zu fahren?"

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) gibt sich sichtlich Mühe, auf möglichst viele Einwände und Sorgen einzugehen. Trotzdem macht er immer wieder klar, dass die Reform kommt und dass gerade die Unternehmer von effektiven und zukunftssicheren Kreisverwaltungen profitierten. Bessere und schnellere Bescheide bei Bauanträgen zum Beispiel oder die Rückgabe von Zuständigkeiten an die Behörden vor Ort - damit will der Minister punkten. Aber die Unternehmerverbände halten dagegen, verweisen immer wieder - unterstützt auch durch Vorträge von Wissenschaftlern und Gästen - auf die teilweise problematischen Folgen der Kreisgebietsreform in Mecklenburg-Vorpommern.

Die meisten Unternehmer bleiben aber skeptisch und befürchten mehr Probleme durch die Reform als Vorteile. So auch Waldemar Wegener, Chef einer IT-Firma aus Angermünde. "Wir sind ein sehr personalintensives Unternehmen", sagt er. Er beklagt schon jetzt "ziemlich lange Wege", um mit der Verwaltung in Kontakt zu kommen, etwa wegen Förderungen. Schon als in der Uckermark ansässiger, in Angermünde wohnender Unternehmer sein Auto in Prenzlau anzumelden, sei ein großer Aufwand gewesen. "Es ist nicht alles so toll hier."

Marc-Andre Krüger führt ein Bauunternehmen. Dass der Minister verspricht, dass Bauanträge in Zukunft schneller und besser erteilt werden sollen, hat ihn gefreut - aber so richtig trauen will er der Sache nicht. "Durch diese Zentralisierung sehe ich nicht die Fachkompetenz. Die Wege sind weiter und der persönliche Ansprechpartner fehlt, um bei dem jeweiligen Objekt die Dringlichkeit zu sehen und den Antrag auch entsprechend richtig stellen zu können."