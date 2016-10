Sie wollen die Neuordnung der Landkreise verhindern: Wenn am Dienstag die Volksinitiaive gegen die Kreisgebietsreform in Brandenburg ihre Unterschriftensammlung startet, will CDU-Landeschef Senftleben der Erste sein, der unter der Bittschriften-Linde unterzeichnet.

Die Volksinitiative gegen die Brandenburger Kreisgebietsreform startet am Dienstagvormittag in Potsdam ihre Unterschriftensammlung. Als einer der Erstunterzeichner will CDU-Landeschef Ingo Senftleben an die neu gepflanzte Bittschriften-Linde am Brandenburger Landtag kommen.

Die CDU unterstützt gemeinsam mit BVB/Freie Wähler und der nicht im Landtag vertretenen FDP die Initiative, die die Neuordnung der Landkreise verhindern will.