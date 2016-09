Umstrittener Bauabschnitt der Berliner Stadtautobahn - So soll die A100 bis Lichtenberg verlängert werden

20.07.16 | 18:33 Uhr

Anwohner und Umweltaktivisten sind sauer: Die Autobahn A100 in Berlin soll ab 2022 noch weiter verlängert werden. Die Baupläne stammen zwar noch aus den 90ern - das Land Berlin und der Bund bringen das Projekt aber derzeit auf Touren. Sie halten den 17. Bauabschnitt für unverzichtbar - und sehen ihn sogar schon "im Bau".

"Im Bau" - diese Bezeichnung passt gut zu dem, was seit 2013 am östlichen Ende der A100 in Neukölln passiert: Hier wird abgerissen, ausgeschachtet und Beton gegossen. Die Arbeiten am so genannten 16. Bauabschnitt der A100 vom Autobahndreieck Neukölln bis zur Anschlussstelle am Treptower Park sind in vollem Gange.

Keine Bagger, keine Bauarbeiter

Doch "im Bau" ist offiziell nicht nur die 3,2 Kilometer lange Trasse der A100 bis Treptow - sondern auch die Verlängerung von dort bis zur Storkower Straße in Lichtenberg. So zumindest steht es im Entwurf des Bundesverkehrswegeplans (BVWP). Auf diesem 17. Bauabschnitt lassen sich allerdings bislang - einmal abgesehen von der Baustelle Ostkreuz - weder Bagger noch Bauarbeiter blicken.

Von der Frankfurter Allee soll die A100 weiter zur Storkower Straße führen

Für Umweltschützer und Anwohner steht fest: Hier sollen mit Worten Fakten geschaffen und Gegner des Bauprojekts ausgebootet werden.

Bund und Land als Treiber des Projekts rechtfertigen sich: Die derzeitige Verlängerung der Autobahn bis Treptow mache nur Sinn, wenn auch der nächste, 4,3 Kilometer lange Bauabschnitt realisiert werde. Erst dann würde sich "die angestrebte vollständige Verkehrswirkung entfalten". Insofern seien beide Teile gewissenmaßen aneinandergekoppelt. Und da der 16. Bauabschnitt derzeit gebaut werde, sei der 17. Bauabschnitt als "Bezugsfall" eben auch "im Bau".

Konzept ist schon in die Jahre gekommen

Die Idee, die A100 in den Nordosten Berlins zu verlängern und den Ring möglicherweise ganz zu schließen, ist so alt wie die ersten Teile der Autobahn selbst. Zunächst ausgebremst durch die Teilung Berlins kam in den 1990ern neue Fahrt in die Debatte: 1999 erstellte eine Planungsgemeinschaft aus zwei Ingenieurbüros (Krebs und Kiefer/Grassl) für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung eine "Vorplanung", auf welcher Route die A100 weitergezogen werden sollte - bis zur Frankfurter Allee. Für die Ingenieure eine knifflige Sache - eine Autobahn durch Wohngebiete und Gewerbeareale zu führen und dabei immer wieder Bahngleise zu kreuzen. Diverse Brücken bauten die Bauleute in die Pläne ein, mehrere Tunnel, davon einen sogar doppelstöckig - durch eine besonders enge Straße. 1.171,5 Millionen Mark, so die damalige Schätzung, sollte das Ganze kosten.



Bauprojekt mit politischer Sprengkraft

Doch weit kniffliger sollte die politische Entscheidungsfindung sein: Nach der Berlin-Wahl 2011 scheiterte sogar eine Koalition zwischen SPD und Grünen, weil sich letztere hartnäckig gegen die neue Trasse sträubten. Inzwischen liefen Umweltschützer wie Anwohner Sturm gegen die "Schneise des Lärms".

Ein Gegner des 16. Bauabschnitts hat sich an einem Baum festgebunden

Erst mit der CDU konnten die regierenden Sozialdemokraten den ersten Bauabschnitt Neukölln-Treptow durchsetzen. Den Spatenstich setzte 2013 der damalige Stadtentwicklungssenator und jetzige Regierende Bürgermeister Michael Müller. Im Jahr 2022 sollen die ersten Autos auf der A100 bis Treptow durchfahren können - und die nächste Bauetappe starten. "Wir halten nach wie vor daran fest, dass das eine sinnvolle Ergänzung des bestehenden Netzes ist", sagte Staatssekretär Christian Gaebler (SPD) Ende Juni rbb|24 zu dem geplanten 17. Abschnitt. Mit der A100 als "Umfahrung" würde Durchgangsverkehr aus belasteten Wohnbereichen herausgezogen. Dort hätten dann Fußgänger, Radler und der Öffentliche Nahverkehr mehr Platz, lobte Gaebler das geplante Millionenprojekt.

Senat streckt Trasse durch längeren Zubringer

Allerdings hätten Studien gezeigt, so Gaebler, dass die Situation an der Frankfurter Allee als Ende der A100 wohl "kompliziert" werde. Es sei nicht "sinnvoll, allen Verkehr auf die Möllendorfstraße zu lenken", erläuterte Gaebler. "Daher ist der aktuelle Planungsstand, dass die Anschlussstelle quasi mit einem Zubringer an die Storkower Straße angeschlossen wird."



Offiziell heißt es also: "Die Autobahn endet an der Frankfurter Allee." Faktisch aber hat das Land Berlin, als es kürzlich beim Bund den A100-Bau neu beantragte, die A100-Trasse um einen Kilometer verlängert.

Alles noch analog: Ordner mit Unterlagen von 1999 in der Senatsverwaltung

Einen Grund, den über 15 Jahre alten, durchaus umstrittenen Vorplanungen nochmal so richtig auf den Zahn zu fühlen, sieht das Land nicht. "Eine Überprüfung fand (…) bisher nicht statt", antwortete die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Mai 2015 auf eine Anfrage von Harald Moritz, dem verkehrspolitischen Sprecher der Grünen im Abgeordnetenhaus. Auch an der Kostenschätzung noch aus dem Jahr 2013 - sie geht von 531 Millionen Euro für den 17. Bauabschnitt aus - wird bislang nicht gerührt. Vor der Baugenehmigung, so heißt es von Staatssekretär Gaebler, müsste im Planfeststellungsverfahren ohnehin noch einmal alles überarbeitet werden, inklusive "vorgezogener Bürgerbeteiligung" und "allem drum und dran".

Alles auf Anfang - oder schon beschlossene Sache?

Auch gegen den Bundesverkehrswegeplan konnten Bürger im Frühjahr Einwände erheben. Das Verkehrsministerium steuerte zur Meinungsbildung Kostenangaben bei, Prognosen zu Verkehr und Umweltauswirkungen - keine Infos gab es allerdings zum 17. Bauabschnitt der A100 als "fest disponiertem Projekt".



Im Sommer soll das Kabinett den Bundesverkehrswegeplan absegnen, zum Jahreswechsel dann der Bundestag. Am Ende, so betont das Bundesverkehrsministerium, steht ein "Ausbaugesetz".

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels haben wir den Grünen-Politiker Harald Moritz als Bundestagsabgeordneten bezeichnet. Das ist falsch, Moritz ist vielmehr Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.