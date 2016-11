In den rot-rot-grünen Koalitionsverhandlungen, die nach der Abgeordnetenhauswahl im September 2016 aufgenommen wurden, waren sich die drei Parteien einig, den bereits im Bau befindlichen Abschnitt auszuklammern. In der bis 2021 reichenden Legislaturperiode will das Bündnis keine weitere Verlängerung der A100 ins Auge fassen. Am Treptower Park soll der Autobahnbau demnach so abgeschlossen werden, dass man ihn dort auch komplett beenden könnte. Weitere Bauabschnitte sollen in den nächsten fünf Jahren erst einmal nicht geplant werden.



Doch der Bund als oberster Bauherr ist anderer Meinung. Das Verkehrsministerium will auch den 17. Bauabschnitt realisieren und die A100 bis zur Frankfurter Allee verlängern. Die derzeit in Bau befindliche Verlängerung sei nur sinnvoll, wenn auch der nächste, 4,3 Kilometer lange Bauabschnitt realisiert wird, argumentieren die Bundesplaner. Erst dann würde sich "die angestrebte vollständige Verkehrswirkung entfalten".