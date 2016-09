Die Virtual-Reality-Anwendung ist vor allem für Smartphones gedacht. Für die Nutzung laden Sie bitte die kostenlose A100VR-App herunter. Sie können die App mit einer so genannten Cardboard-VR-Brille oder mit aufwändigeren Brillen nutzen. In einer Webanwendung können Sie auch ohne VR-Brille das Modell betrachten - das Gefühl, über die Autobahn zu fliegen und sich umzuschauen, ist dann allerdings nicht möglich.

A100 VR ist ein Pilotprojekt und ein Test. Die Redaktion rbb|24, die Entwicklungsabteilung des rbb und die Agentur Lokaler Infosystems, unterstützt durch VRagments, testen damit den Einsatz von Virtual Reality in journalistischen Formaten. Gefördert wurde das Projekt vom Medieninnovationszentrum Babelsberg. Mit dem Projekt wollen die Redaktion und die Entwickler herausfinden, wie Nutzer in solchen Formaten optimal geführt und informiert werden können. Der Schwerpunkt liegt dabei in der Navigation im virtuellen Modell und der Informationsaufbereitung für die Nutzung in einer virtuellen Umgebung. Für den rbb und Lokaler Infosystems ist unter anderem interessant: