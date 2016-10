Nicht überall entwickeln sich die Mieten gleich: Während in einigen Trendbezirken die angebotenen Mieten auf durchschnittlich über neun Euro pro Quadratmeter gestiegen sind, haben sie sich in anderen Stadtteilen moderater entwickelt.

Lange Zeit als Problembezirk geschmäht, ist Neukölln aktuell ein beliebter Wohnbezirk: Im Schnitt um 73 Prozent sind dort die Mietpreise in den letzten zehn Jahren gestiegen - mehr als irgendwo sonst in Berlin. In den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte sind die Mieten ebenfalls um mehr als 65 Prozent in die Höhe geschossen. Weniger stark war das Wachstum in den Außenbezirken Berlins: In Marzahn-Hellersdorf stiegen die Mieten "nur" um 34 Prozent. In Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Treptow-Köpenick und Reinickendorf sind die Mieten in den letzten zehn Jahren um rund 43 Prozent gestiegen.

Die Daten zeigen die Durchschnittswerte für die einzelnen Bezirke. Dabei muss berücksichtigt werden, dass diese in einzelnen Kiezen darüber oder darunter liegen können. Laut IBB-Wohnungsmarktbericht bewegt sich beispielsweise in Friedrichshain-Kreuzberg die Spanne bei den Angebotsmieten überwiegend zwischen 8 und 14 Euro pro Quadratmeter.