Veranstalter stellen Programm vor - Sunnitischer Großscheich kommt zum Kirchentag

21.03.17 | 20:42 Uhr

Die Polarisierung der Gesellschaft wird ein Schwerpunkt-Thema des Kirchentages in Berlin – dementsprechend stehen auch kontroverse Persönlichkeiten auf der Gästeliste: so auch ein hoher sunnitischer Geistlicher, der Selbstmord-Attentate gegen Israel rechtfertigte.



Der Deutsche Evangelische Kirchentag Ende Mai in Berlin will sich explizit mit der Polarisierung der Gesellschaft auseinandersetzen - und scheut dabei auch nicht vor kontroversen Debatten zurück. Das wurde bei der Vorstellung des 600 Seiten umfassenden Veranstaltungsprogramms am Dienstag in Berlin deutlich. Es ist ab sofort auch im Internet abrufbar.

So wird Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mit dem Kairoer Scheich Ahmad Mohammad al-Tayyep, einem der mächtigsten sunnitischen Geistlichen, auf einem Podium sitzen. Al-Tayyeb hatte 2002 Selbstmord-Attentate gegen Israel ausdrücklich gerechtfertigt. Im Jahr 2010 wurde er zum Scheich al-Azhar ernannt. In der Arabischen Republik Ägypten hat er damit den protokollarischen Rang eines Ministerpräsidenten. Den Islamischen Staat lehnt Al-Tayyeb ausdrücklich ab. "Wir müssen wissen, dass Terroristen, die ihre Verbrechen im Namen der Religion verüben, keine echten Vertreter dieser Religionen sind", sagte er im März 2016 in einer Rede im Bundestag.



Kirchentag setzt auf Dialog - auch mit der AfD

Zudem wird es wie geplant auch eine Podiumsdiskussion mit einer Politikerin der "Alternative für Deutschland" (AfD) geben. Es sei nicht christlich, einzelne Gruppen vom Dialog auszuschließen, sagte Kirchentagspräsidentin Christina Aus der Au bei der Vorstellung des Kirchentagsprogramms. Sie betonte die Bedeutung von Dialog - dass miteinander geredet, einander zugehört und in protestantischem Selbstverständnis gestritten wird. Das solle der Beitrag des Kirchentags in einer Zeit verbaler Provokationen und Angriffe auf einen gesellschaftlichen Grundkonsens sein. Der Berliner Bischof Markus Dröge wird sich auf dem Kirchentag mit Anette Schultner von der Bundesvereinigung Christen in der AfD zu einem Streitgespräch treffen. Gegen die Veranstaltung war unter anderem mit einer Internet-Petition protestiert worden. Die Veranstaltung findet im Rahmen eines Schwerpunktprogramms zum Thema "Reiz und Risiko von Verschwörungstheorien" und "Wiederkehr des völkischen Denkens" statt.



Zahlreiche deutsche Politiker vor Ort

Zum 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 24. bis zum 28. Mai in Berlin, Potsdam und Wittenberg werden rund 140.000 Teilnehmer erwartet. Vier Monate vor der Bundestagswahl will auch das gesamte Bundeskabinett, inklusive neuem Bundespräsidenten, Kanzlerin und SPD-Kanzlerkandidat, kommen. In den Diskussionsrunden mit diesen Politikern geht es um Themen wie "Was oder wer hält die Gesellschaft zusammen", "Ist die Vernunft noch zu retten?" oder auch "Du sollst nicht alles wissen! Glaubwürdigkeit in der pluralen Gesellschaft".



Außerdem auf der Agenda: Religionsfreiheit, Armut, Fluchtursache. In Erinnerung an die 10.000 auf der Flucht Gestorbenen werden am Freitag, den 26. Mai Punkt 12 Uhr alle Veranstaltungen für eine Schweigeminute unterbrochen.

Strukturwandel in Brandenburg ebenfalls Thema