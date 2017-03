Falk Kubitza hat sich für seine Stadtführung ins historische Gewand der Dominikaner geworfen. In weißer Mönchskutte mit schwarzem Umhang führt er durch die historische Altstadt von Jüterbog. Der SPD-Stadtverordnetenvorsteher gibt den Dominikanermönch Johann Tetzel, der im Frühjahr 1517 durch das Jüterboger Dammtor in die blühende mittelalterliche Handelsstadt einzog und über Wochen seine Sünden-Ablass-Briefe verkaufte. Ein Teil der mittelalterlichen Stadtbefestigung und viele weitere Bauten stehen bis heute.

Ein Großereignis, ein Event war der Ablasshandel, will Kubitza deutlich machen. Scharenweise pilgerten zu Tetzels Predigten auch Gemeindemitglieder Luthers aus dem knapp 40 Kilometer entfernten sächsischen Wittenberg. Das wiederum, so heißt es, provozierte Luther erst zum Anschlag der 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg.

Vom Andachtsraum, in dem Tetzel damals täglich betete, führt der Weg weiter zur Nikolai-Kirche. Hier steht in einer Seitenkapelle eine längliche, schwere Truhe aus Eichenholz mit Verzierungen und Metall-Beschlägen. Sie gilt als der "Tetzel-Kasten", in der vermutlich die eingesammelten Dukaten für den Bau des Petersdoms in Rom landeten. Historisch lasse sich das nicht wirklich beweisen, sagt Stadtführerin Dagmar Henkel, aber fest steht immerhin: "Die Truhe ist aus einem Eichenstamm geschnitzt und stammt aus dem 13. Jahrhundert."

Henkel unterstützt die Tetzel-Tour in der Nikolai-Kirche. Von ihr erfahren die Zuhörer auch die Hintergründe des Ablasshandels. Schließlich drohte den Gläubigen vor dem Einzug ins Paradies generell das läuternde Fegefeuer. Die schrecklichen Qualen, die dort der Seele drohten, malen die Bilder des Cranach-Alters, der neben dem Tetzel-Kasten steht, nur allzu deutlich aus. "Die Menschen sorgten sich nicht nur um sich, sondern auch sehr um bereits verstorbene Angehörige", erläutert Henkel. Auch in diesem Fall versprach ein päpstlicher Ablass Hilfe, sogar ohne die sonst notwendige Beichte.