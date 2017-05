4. Mai: Auf der Wartburg bei Eisenach wird bis 5. November die zweite Nationale Sonderausstellung mit dem Titel "Luther und die Deutschen" präsentiert.

10. bis 16. Mai: In Namibias Hauptstadt Windhuk treffen sich Vertreter der Mitgliedskirchen des Lutherischen Weltbundes zu ihrer 12. Vollversammlung.



13. Mai: Im Augusteum in Wittenberg, dem Vordergebäude des Lutherhauses, wird bis 5. November die dritte Nationale Sonderausstellung "Luther! 95 Schätze - 95 Menschen" gezeigt.



20. Mai: In Wittenberg beginnt die Weltausstellung Reformation mit dem Titel "Tore der Freiheit" (bis 10. September). Dabei präsentieren sich Organisationen aus aller Welt an sieben symbolischen Toren rund um die Altstadt zu den Themen Spiritualität, Jugend, Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, Globalisierung, Kultur sowie Ökumene und Religion.



24. bis 28. Mai: Zum 36. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin und Wittenberg werden mehr als 100.000 Dauerteilnehmer erwartet. Der Abschlussgottesdienst findet auf den Elbwiesen bei Wittenberg statt.



25. bis 28. Mai: Parallel zum Kirchentag gibt es sechs dezentrale Kirchentage in Leipzig, Magdeburg, Erfurt, Jena/Weimar, Dessau-Roßlau und Halle/Eisleben unter dem Motto "Kirchentage auf dem Weg". Zum Auftakt an Christi Himmelfahrt (25. Mai) verbindet ein zeitgleich stattfindender ökumenischer Gottesdienst alle Städte.