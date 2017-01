Die Geschichte von Hagar sei ungewöhnlich, eine "ganz irre Geschichte", sagt Ellen Ueberschär, seit zehn Jahren Generalsekretärin des Kirchentags. Auf der Flucht habe Hagar Gott den Namen "Du siehst mich" gegeben. "Hagar wird selber beim Namen genannt, ganz selten bei Frauen in der Bibel, und hat einen Namen vergeben, eigentlich ein Privileg der Männer. Von Hagar aus gibt es viele interreligiöse Bezüge, so ist sie die Mutter Ismaels, des Stammvaters der Muslime. Es gibt viele wichtige und interessante Bezüge aus diesen uralten Texten in unsere heutige Zeit."

Berlin-Schöneberg, Potsdamer Straße, Nähe Kleistpark, ein großes graues Bürogebäude. Im Erdgeschoss ist das Fundbüro der BVG, ganz oben probt der Mitarbeiterchor der Geschäftsstelle des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentags. Hier wird, mit Blick über die Dächer von Berlin, seit über einem Jahr der Kirchentag 2017 in Berlin, Potsdam und Wittenberg vorbereitet. Das offizielle Lied, extra geschrieben und komponiert für das Ereignis vom 24. bis 28. Mai, klappt schon ganz gut. "Du bist ein Gott, der mich anschaut", heißt es - also "Du siehst mich": Diesen Satz sagt im Alten Testament die ägyptische Magd Hagar, die von Abraham, dem Stammvater Israels, geschwängert wird. Sie soll ihm einen Nachfahren gebären, denn seine Frau Sarah kann keine Kinder bekommen. Sarah behandelt Hagar dann so schlecht, dass sie wegläuft und auf der Flucht ist.

Also die perfekte Losung für den Kirchentag Berlin, meint auch Markus Dröge, Bischof der Landeskirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. "Du siehst mich und ich sehe aufmerksam, was in dieser Welt passiert. Aufmerksam für Menschen, die kein Ansehen hier in unserer Stadt haben - in der Arm und Reich sehr stark auseinanderfallen." Diese Aufmerksamkeit gelte auch für politische Entwicklungen, für Menschen, die anders oder nicht an Gott glauben und auch für eine Kirche, die sich verändern müsse in Zeiten sich rasant entwickelnder Bedingungen, sagt Dröge. All das soll aufgegriffen werden und mit Experten, Prominenten und den Teilnehmerinnen und Teilnehmern des Kirchentags diskutiert werden.

Natürlich spielt auch das Reformationsjubiläum eine Rolle in diesen vier Tagen, vor allem ganz am Ende. Es soll aber kein reiner Reformationsjubiläumskirchentag werden, das ist Christina Aus der Au, der Präsidentin des 36. Deutschen Evangelischen Kirchentags wichtig. Für die reformierte Schweizer Theologin stehen ganz aktuelle Fragen im Mittelpunkt. "Europa wird eins der großen Themen sein: Was hält uns zusammen und was können Christinnen und Christen tun, um die europäische Zivilgesellschaft zu stärken?" Wie gehe man damit um, wenn eine offene Gesellschaft sich zuschließe und: Was bedeute Demokratie in Theorie und ganz praktisch? Was passiere, wenn man Demokratie demokratisch gefährden könne? All das seien wichtige Fragen auf der Agenda des Treffens, sagt Christina Aus der Au.