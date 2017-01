Reisende auf dem Berliner S-Bahn-Ring werden ab sofort auch von einem "Reformations-Zug" befördert. Der Deutsche Evangelische Kirchentag hat einen Viertelzug der S-Bahn im orangefarbenen Design seiner Kampagne "Du siehst mich" farblich gestaltet. Die Kampagne wirbt für die Teilnahme am Kirchentag, der in Berlin und Wittenberg vom 24. bis 28. Mai stattfindet, wie die Veranstalter am Montag mitteilten. Sie erwarten allein in der Bundeshauptstadt rund 140.000 Dauerteilnehmer und etwa 45.000 Tagesgäste.