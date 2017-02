Die Berliner Staatsbibliothek am Kulturforum zeigt von Freitag an eine Ausstellung zum 500. Reformationsjubiläum mit fast 100 Originalen aus dieser Zeit. Die Schau unter dem Titel "Bibel-Thesen-Propaganda" zeigt unter anderem Schmähbilder gegen den Papst, die der Maler Lucas Cranach der Ältere im Auftrag Luthers 1545 gestaltete. Cranach zeichnete etwa einen "Sauritt" des Papstes, den das katholische Oberhaupt im vollen Ornat auf einem Schwein reitend darstellt, in der Hand einen dampfenden Haufen Kot. Andere Holzschnitte zeigen den Papst als "Sackpfeiffenesel" oder als Ungeheuer mit Eselkopf, Frauenleib und Schuppenkörper.

Die Ausstellung "Bibel - Thesen - Propaganda. Die Reformation erzählt in 95 Objekten" in der Staatsbibliothek am Kulturforum ist vom 3. Februar bis 2. April 2017 sowie zum evangelischen Kirchentag vom 24. bis 28. Mai dienstags bis samstags von 11 bis 19 Uhr und sonntags von 13 bis 18 Uhr zu sehen.

Die Exponate stammen fast ausschließlich aus den eigenen Sammlungen, darunter drei noch existierende Thesendrucke aus dem Jahr 1517. Die Veröffentlichung der 95 Thesen durch Luther am 31. Oktober 1517 gilt als Ausgangspunkt der Reformation, der kirchlichen Erneuerungsbewegung in Deutschland und Europa.



Luther sandte seine Thesen unter anderem dem Mainzer Erzbischof Albrecht von Brandenburg. Zugleich kursierten in Luthers Umfeld einige Abschriften. Heute sind laut Scheibe nur noch sieben Exemplare der Thesendrucke aus Nürnberg und Leipzig bekannt. Zwei davon werden in Berlin aufbewahrt: Die Staatsbibliothek besitzt einen Druck aus Nürnberg, das Geheime Staatsarchiv einen aus Leipzig. Ein weiterer kommt aus Basel.