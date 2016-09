Nach den tödlichen Schüssen von Polizisten auf einen Flüchtling wird weiter zu dem Einsatz ermittelt. Der Mann war in einer Notunterkunft erschossen worden, als mit einem Messer auf den mutmaßlichen Vergewaltiger seines Kindes losgegangen war. Der Verdächtige ist in Haft, seine Landsleute bekamen inzwischen vorsorglich eine andere Unterkunft.

Nach dem Missbrauchsverdacht gegen einen 27-jährigen Flüchtling aus Pakistan in einer Unterkunft in Berlin-Moabit sind seine Landsleute vorsorglich verlegt worden. Man wolle mögliche Reibereien schon im Ansatz verhindern, begründete Sprecher Sascha Langenbach die Entscheidung. Betroffen seien sieben Flüchtlinge. Sie hätten sich zum Teil erst einen Tag in der Kruppstraße aufgehalten und den Vorfall gar nicht miterlebt.

Gegen ihren Landsmann war am Mittwoch Haftbefehl erlassen worden, weil er eine Sechsjährige aus dem Irak missbraucht haben soll. Der Vater des Mädchens wurde am Dienstagabend von der Polizei erschossen, als er mit einem Messer auf den mutmaßlichen Sexualstraftäter losging.

Langenbach widersprach Vorwürfen, wonach Kindesmissbrauch in Heimen nicht entschlossen genug mit Schutzvorkehrungen vorgebeugt werde. Mitarbeiter seien zum Beispiel zur Vorlage eines erweiterten polizeilichen Führungszeugnisses verpflichtet, sagte er. Eine 100-prozentige Sicherheit gebe es ohnehin nicht. In Unterkünften mit offenen Wohnbereichen wie in Turnhallen und den Traglufthallen in der Kruppstraße sei immerhin das Maß an sozialer Kontrolle hoch.