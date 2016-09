50 Asylsuchende attackieren Sicherheitsleute - Randale in Flüchtlingsheim in Reinickendorf

29.09.16 | 11:25 Uhr

Tödliche Schüsse an einer Flüchtlingsunterkunft in der Kruppstraße, Schlägerei in einem Heim in Potsdam - jetzt kam es erneut zur Eskalation: In Berlin-Reinickendorf randalierten 50 Asylsuchende in der Nacht zu Donnerstag im Büro des Sicherheitsdienstes und attackierten die Mitarbeiter.



In einer Berliner Flüchtlingsunterkunft haben am Mittwochabend rund 50 Asylsuchende randaliert. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollen mehrere Bewohner einer Unterkunft in Reinickendorf zunächst eine Glastür der Turnhalle aufgebrochen haben. Danach hätten sie auch die Tür zum Büro des Sicherheitsdienstes gewaltsam geöffnet, den Raum verwüstet und persönliche Dinge der Mitarbeiter entwendet. Rund 50 Flüchtlinge sollen zudem Sicherheitsleute mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Auch das private Auto eines Angestellten sei attackiert worden. Verletzt wurde bei den Randalen niemand. Die Polizei war mit 30 Beamte im Einsatz und konnte die Lage wieder beruhigen, hieß es weiter.



Ein 28-jähriger Flüchtling habe beim Eintreffen der Polizisten auf den Boden gelegen und sei zunächst nicht ansprechbar gewesen, erklärte die Polizei weiter. Als sich ein Beamter um ihn kümmern wollte, sei der Mann plötzlich aufgesprungen und habe um sich geschlagen. Der alkoholisierte Flüchtling wurde überwältigt und kam in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses.



Die Polizei ermittelt nun in mehreren Fällen wegen besonders schwerem Landfriedensbruch, Sachbeschädigung, Einbruch und versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Mehrere bewaffnete Übergriffe in Unterkünften