Mann greift Berliner Flüchtlingshelfer an

Vor einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Blankenburg hat ein Unbekannter einen 31-Jährigen Flüchtlingshelfer rassistisch beleidigt und mit einem Schlagstock angegriffen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wehrte der 31-Jährige die Schläge am Montagabend mit einem Fahrrad ab, das er wie einen Schild vor den Körper hielt.

Der Mann, der als ehrenamtlicher Helfer in der Unterkunft arbeitet, blieb unverletzt. Der Angreifer flüchtete unerkannt.