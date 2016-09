In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Moabit ist ein Mann bei einer Auseinandersetzung von Polizisten erschossen worden. Zuvor soll der Flüchtling nach Polizeiinformationen einen Mitbewohner mit einem Messer attackiert haben, als dieser abgeführt werden sollte.

Bei einer Auseinandersetzung in einer Asylbewerberunterkunft in Berlin-Moabit haben in der Nacht zu Mittwoch Polizisten einen Flüchtling erschossen. Die tödlichen Schüsse seien gefallen, als der Mann einen Mitbewohner mit einem Messer attackieren wollte, sagte ein Polizeisprecher.



Der 27-jährige Mitbewohner war von der Polizei mit Handschellen gefesselt worden, weil Beamte ihn abführen wollten, sagte Polizeisprecherin Valeska Jakubowski dem rbb. Ihm wurde vorgeworfen, sich in einem angrenzenden Park an einem achtjährigen Mädchen aus der gleichen Unterkunft vergangen zu haben.