An zehn Tischtennisplatten trainieren Kinder und Jugendliche in der Halle der Oskar-Heinroth-Grundschule in Britz. Mehr Platz bietet die kleine Sporthalle nicht, in der die Tischtennisabteilung des Clubs für Leibesübungen Unterschlupf gefunden hat. Doch in ihrer – wesentlich größeren – Stammhalle am Neuköllner Campus Efeuweg sind seit vergangenem Jahr geflüchtete Familien untergebracht. Die Tischtennisspieler mussten die Halle Hals über Kopf verlassen. "Alles kein Problem", sagt Jugendtrainer Dirk Lehmann. Schließlich sei es eine Notsituation gewesen. Aber jetzt gerät die Tischtennisabteilung selbst in Not.