Aus den Sporthallen in Marzahn-Hellersdorf sind alle Geflüchteten inzwischen ausgezogen - sie leben nun in einer neuen Unterkunft in der Zossener Straße. Diese reicht aus, sagt das Bezirksamt und will die Entscheidung für ein weiteres Heim in Biesdorf nun doch wieder rückgängig machen - ...