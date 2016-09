Brand in Berlin-Buch im August - Tatverdächtiger nach Brand von Flüchtlingsunterkunft ermittelt

01.10.16 | 08:45 Uhr

Anfang August, mitten in der Nacht, bricht in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Buch ein Feuer aus, sechs Bewohner erleiden Rauchvergiftungen. Schnell ist klar: Jemand hat das Feuer vermutlich gelegt. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt - hält sich aber bedeckt zu den Einzelheiten.



Nach der Brandstiftung in einer Containerunterkunft für Flüchtlinge in Berlin-Buch haben Polizei und Staatsanwaltschaft einen Verdächtigen ermittelt. Derzeit laufe ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer Brandstiftung, sagte laut dpa-Meldung vom Samstag der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Martin Steltner, über den Brand vom 8. August. Der Verdächtige sitze aber nicht in Untersuchungshaft. Bei der Suche nach der Brandursache haben die Experten der Kriminalpolizei einen technischen Defekt ausgeschlossen.

Sechs Bewohner erlitten Rauchvergiftungen