Berlin-Westend - Bezugsfertige Flüchtlingsunterkunft darf nicht bezogen werden

07.10.16 | 17:43 Uhr

Während viele Flüchtlinge weiter in Turnhallen hausen, ist eine Unterkunft an der Heerstraße in Berlin-Westend eigentlich bezugsfertig. Aber das Haus steht leer. Die Vergabekammer muss mehrere Vorbehalte gegen den ausgewählten Betreiber prüfen.



Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF) hat sich für einen Betreiber für die neue Flüchtlingsunterkunft an der Heerstraße in Berlin-Charlottenburg entschieden. Allerdings darf sie ihn nach Informationen der Berliner Morgenpost noch nicht einsetzen. Gegen die Entscheidung seien bei der Vergabekammer des Landes Berlin mehrere Einsprüche eingegangen, die nun noch bearbeitet werden müssen. Laut der Berliner Morgenpost würde das etwa zwei Wochen dauern. Ursprünglich sollte die Unterkunft bereits im August bezogen werden, nun war die Eröffnung für Anfang Oktober geplant.



Container-Quartier in Hellersdorf wird bezogen

Derweil soll das Container-Quartier an der Zossener Straße in Hellersdorf ab dem 17. Oktober mit 50 bis 60 Flüchtlingen täglich bezogen werden. Dadurch sollen die Sporthallen am Landsberger Tor und an des Oberstufenzentrums Handel in der Marzahner Chaussee in Marzahn-Hellersodrf sowie die Halle der Hochschule für Technik und Wirtschaft an der Treskowallee in Lichtenberg entlastet werden. Allerdings waren diese Hallen im Freizugsplan des Senats bereits für September vorgesehen.



