44-jähriger starb an Herzversagen

Der Sprachführer der Flüchtlinge vom Berliner Oranienplatz, Bashir Zakaria, ist tot. Er starb im Alter von 44 Jahren an Herzversagen. Zuerst hatte die "B. Z." darüber berichtet.



Der Nigerianer sei tot in seiner Wohnung aufgefunden worden, schreibt das Blatt. Bashir hatte bei den Protestaktionen am Oranienplatz zwischen Flüchtlingen, Polizei und Politik vermittelt. 2014 organisierte er dem Umzug der Flüchtlinge in feste Unterkünfte.