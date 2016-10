Czaja will jetzt den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses beurteilen lassen, ob die Containersiedlung am Flughafen Tempelhof wirtschaftlich vertretbar ist. Die Entscheidung über den Bau wird dann aber die neue Landesregierung treffen. Finanzsenator Kollatz-Ahnen (SPD) ist für das Containerdorf auf dem Tempelhofer Feld. Er hatte noch am Dienstag verkündet, am Bau aller 18 geplanten Containersiedlungen festhalten zu wollen. Sollten SPD, Linke und Grüne die neue Koalition bilden, gilt es somit als unwahrscheinlich, dass sich Czaja mit seiner Forderung durchsetzt.

In die Container sollen vor allem Geflüchtete ziehen, die jetzt noch in den Tempelhofer Hangars des ehemaligen Flughafengebäudes untergebracht sind. Derzeit leben noch mehr als 27.000 Asylbewerber in Berlin in Notunterkünften.