Leistungsstelle wird verlegt, NUK aufgelöst - ICC ab Februar wieder ohne Flüchtlinge

13.10.16 | 10:34 Uhr

Etwa 1.400 Flüchtlinge kommen derzeit täglich ins ICC in Berlin-Charlottenburg, etwa um Taschengeld zu beantragen. Weitere wohnen in dem Gebäude. Doch die Notunterkunft hat bald ausgedient, die Leistungsstelle zieht mit Verspätung in neue Räume.

Das frühere Internationale Congress Centrum (ICC) in Berlin-Charlottenburg wird ab dem 1. Februar nicht mehr als zentrale Anlaufstelle für Geflüchtete genutzt. Ab diesem Zeitpunkt nimmt das neue Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten neue Räume in der Darwinstraße im selben Bezirk in Betrieb. Das sagte die Präsidentin des Landesamts, Claudia Langeheine, dem rbb. Anträge, etwa auf Taschengeld oder für die Wohnungssuche, werden Asylbewerber dann ausschließlich dort einreichen.

Neue Räume sollten eigentlich schon fertig sein

Zurzeit ist die vor zweieinhalb Monaten gegründete Behörde auf fünf Standorte in der Stadt verteilt. Neu eintreffende Flüchtlinge werden im Ankunftszentrum in Tempelhof aufgenommen. Registriert werden sie in der Wilmersdorfer Bundesallee. Um Leistungen zu bekommen, müssen Geflüchtete bisher zunächst im Charlottenburger ICC vorsprechen - dies tun täglich rund 1.400 Menschen -, von dort werden zwei Drittel von ihnen mit Shuttle-Bussen zur Leistungsstelle ans Lageso in die Moabiter Turmstraße gebracht. Ab Februar sollen zumindest die Wege ins ICC und zum Lageso wegfallen, sagte Langeheine: Diese beiden Standorte werden in den neuen Räumen in der Darwinstraße zusammengelegt. Ursprünglich sollte dieser Standort bereits in diesem Herbst arbeitsfähig sein. Doch die Eröffnung wurde verschoben.

ICC nur noch "Reservestandort"

Das ICC, das aufgrund der großen Wartebereiche im Mai als Anlaufstelle für Geflüchtete eröffnet wurde, werde wieder stillgelegt, so Langeheine. Allerdings soll das Gebäude noch als "Reservestandort" zur Verfügung stehen - für den Fall, dass die Flüchtlingszahlen wieder steigen. Auch die derzeitige Notunterkunft im ICC soll ebenso wie andere Großunterkünfte aufgelöst werden, teilte Sozialstaatssekretär Dirk Gerstle dem rbb mit. Einzelheiten zum Termin nannte er nicht. Im vergangenen Dezember waren etwa 1.000 Flüchtlinge von den Messehallen am Funkturm auf andere Unterkünfte verteilt worden. Mehrere hundert kamen im ICC unter.



ICC nach Lageso-Chaos wieder aktiviert